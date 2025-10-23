Mlinarić i Buden pobjednici u Samoboru

U organizaciji Streličarskog kluba Samobor održano je četvrto, dosad najveće izdanje Samobor Grand Prix-a koje je ovaj put okupilo čak 161 streličara iz šest zemalja.

Uz najbolje hrvatske streličare, u iznimno jakoj konkurenciji nastupili su i streličari iz Bugarske, Italije Slovačke, Slovenije i Srbije.

.Ono što ove godine posebno veseli je da su pobjednici u kategoriji složenog luka hrvatski predstavnici Amanda Mlinarić i Domagoj Buden, a najuspješniji hrvatski dvojac ćemo zasigurno 2028. godine gledati na programu Olimpijskih igara u Los Angelesu.

Hrvatsko je streličarstvo oduvijek bilo „jako“ u stilu složenog luka, koji, iako je streličarstvo olimpijski sport, nije bio olimpijska disciplina.

To se promijenilo početkom ove godine kad je donesena odluka da će na OI 2028 godine streličari nastupiti i u stilu složenog luka u disciplini mješovitih parova u kojoj nastupa i naš streličarski dvojac.

Na nedavno održanom Europskom prvenstvu Amanda je osvojila titulu europske prvakinje, a Domagoj je završio na četvrtom mjestu nakon napetog meča u kojem je izgubio za svega sva boda.

Naš je dvojac osvajanjem prestižnog Grand Prixa dokazao svoju dominaciju u novoj olimpijskoj disciplini, savladavši još jednu stepenicu na putu do hrvatskog olimpijskog debija.