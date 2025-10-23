Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 141
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
Streličarstvo

Mlinarić i Buden pobjednici u Samoboru

Poreč: Hrvatska streličarka Amanda Mlinarić osvojila zlato na European Grand Prix Poreč
Srecko Niketic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
23.10.2025.
u 15:23

U organizaciji Streličarskog kluba Samobor održano je četvrto, dosad najveće izdanje Samobor Grand Prix-a koje je ovaj put okupilo  čak 161 streličara iz šest zemalja.

 U organizaciji Streličarskog kluba Samobor održano je četvrto, dosad najveće izdanje Samobor Grand Prix-a koje je ovaj put okupilo  čak 161 streličara iz šest zemalja.

Uz najbolje hrvatske streličare, u iznimno jakoj konkurenciji nastupili su i streličari iz Bugarske, Italije Slovačke, Slovenije i Srbije. 

.Ono što ove godine posebno veseli je da su pobjednici u kategoriji složenog luka hrvatski predstavnici Amanda Mlinarić i Domagoj Buden, a najuspješniji hrvatski dvojac ćemo zasigurno 2028. godine gledati na programu Olimpijskih igara u Los Angelesu.

Hrvatsko je streličarstvo oduvijek bilo „jako“ u stilu složenog luka, koji, iako je streličarstvo olimpijski sport,  nije bio olimpijska disciplina.

To se promijenilo početkom ove godine kad je donesena odluka da će na OI 2028 godine streličari nastupiti i u stilu složenog luka u disciplini mješovitih parova u kojoj nastupa i naš streličarski dvojac.

Na nedavno održanom Europskom prvenstvu Amanda je osvojila titulu europske prvakinje, a Domagoj je završio na četvrtom mjestu nakon napetog meča u kojem je izgubio za svega sva boda.

Naš je dvojac osvajanjem prestižnog Grand Prixa dokazao svoju dominaciju u novoj olimpijskoj disciplini, savladavši još jednu stepenicu na putu do hrvatskog olimpijskog debija.

Ključne riječi
Samobor Amanda Mlinarić olimpijske igre Streličarstvo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja