Zvijezdu Bayerna želi Njemačka, ali on je odlučio: Želim igrati za Hrvatsku!

Večeras počinje Bundesliga, a otvara je prvak Bayern u gostima kod Borussije iz Mönchengladbacha. U prvoj momčadi Bayerna, prema najavama, danas bi se trebao naći i Josip Stanišić. Njemački mediji pišu da je 21-godišnji Hrvat najveći dobitnik Bayernovih priprema i da je na utakmicama i treninzima oduševio trenera Juliana Nagelsmanna. Desni bek Benjamin Pavard lakše je ozlijeđen i propustit će početak sezone, a priliku u prvih 11 trebao bi dobiti Stanišić.

Na pripremnim utakmicama mladi nogometaš igrao je na poziciji lijevog beka, ali je njegova prirodna pozicija na desnoj strani obrane pa je realno očekivati da uskoči umjesto Pavarda.

Foto: Philippe Ruiz/XINHUA/PIXSELL (SP)GERMANY-MUNICH-FOOTBALL-FRIENDLY MATCH-BAYERN MUNICH VS MOENCHENGLADBACH (210729) -- MUNICH, July 29, 2021 (Xinhua) -- Josip Stanisic (R) of Bayern Munich controls the ball under the defense from Hannes Wolf of Moenchengladbach during a friendly match between Bayern Munich and Borussia Moenchengladbach in Munich, Germany, July 28, 2021. Bayern Munich lost 0-2. (Photo by Philippe Ruiz/Xinhua) Philippe Ruiz Photo: XINHUA/PIXSELL

Stanišić je rođen u Njemačkoj, a roditelji su mu Hrvati te može igrati za hrvatsku i njemačku reprezentaciju. Doznajemo da je odlučio igrati za Hrvatsku, debi za mlade vatrene imat će već 2. rujna protiv Azerbajdžana, pa onda i 7. rujna protiv Finske.

Nogometnu karijeru započeo je u TSV Münchenu 1860, 2016. godine prešao je u SC Fürstenfeldbruck, a njegov talent prije godinu i pol prepoznao je Bayern, u čijim je omladinskim kategorijama igrao. Za prvu momčad Bayerna u prijateljskim utakmicama debitirao je kod Nike Kovača još prije tri godine, a službeni je debi imao potkraj prošle sezone na lijevom boku protiv Union Berlina.

Stanišić je po igračkim karakteristikama vrlo sličan Davidu Alabi, koji je u Bayernu također igrao na više pozicija u obrani. U reprezentativnoj karijeri Stanišić je odigrao jednu utakmicu za njemačku U-19 reprezentaciju. Srećom, odsad će igrati za Hrvatsku.

