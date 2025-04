Mladost opet potonula u završnici, Jug poveo u polufinalu na krilima najmlađih

Prvi korak projekta spašavanja sezona mladostašima nije pošao za rukom. U prvoj polufinalnoj utakmici, u svom plivalištu, vaterpolisti Mladosti izgubili su od Juga (8:10) sasvim zasluženo. Jer, situacije s igračem uspijevali su realizirati u samo 25 posto slučajeva (3 od 12) za razliku od gostiju koji su u tim situacijama bili 50-postotno uspješni (7 od 14)

Sve do završnog rezultata nitko nije imao prednost od dva pogotka razlike. Do posljednje četvrtine oba tima bila su u vodstvu po četiri puta a onda je na red došla, po mladostaše sad već fatalna, posljednja četvrtina.

Prije par dana u Kragujevcu su u posljednjih osam minuta primili pet pogodaka a nisu zabili niti jedan. Ovom prigodom su primili tri a nisu zabili niti jedan.

U posljednju dionicu ušlo se s vodstvom domaćina (8:7) ali i sedmim promašajem topnika Mladosti Konstantina Harkova. Promašio ne potom Harkov i osmi šut i ostao bez pogotka što baš i nije česta slika. No, promašivali su i Miloš i Lazić i obojica su ostali bez pogotka (obojica po 0-4) a kada je tako onda je očekivati nešto više jako teško.

Vrhunac mladostaške neučinkovitosti bio je neiskorišteni zicer kod 8:8 s dva igrača više. Centru Josipu Vrliću, najraspoloženijem među mladostašima, zicer je obranio Ivan Jurišić kojem je to bila 13. obrana. A on je svojim brojkama na najbolji način opravdao povjerenje trenera Vjekoslava Kobešćaka koji mu je dao prednost pred reprezentativcem Tonijem Popadićem.

- Prednost Jurišiću dao sam na račun aktualne sportske forme. Jurišić je dosta napredovao a tu odluku smo donijeli na dan utakmice.

A posvemašnje povjerenje Zagrepčanin na klupi Juga iskazao je i u 20-godišnji Vlaho Pavlić koji je bio najbolji strijelac susreta nakon kojeg je kazao:

- Jako dugo smo se spremali za ovu utakmicu. Nedostajao nam je Marko Žuvela i u njegovu izostanku sam ja taj koji puca peterce.

A evo što je na tu temu imao za reći i trener pobjedničkog sastava Vjeko Kobešćak:

- Ja vjerujem u sve svoje igrače. Radimo na tome da ne smijemo biti na jednoj violini. Žuvela je nama generirao 80 posto naših pogodaka. Što bi sam zabio, što bi dodao ili iznudio isključenje. No, uspjeli smo to kompenzirati.

Znajući da je imao dovoljno vremena za pripremu, a završne pripreme bile su u Makarskoj, a i s obzirom na traumatično gostovanje Mladosti u Kragujevcu u četvrtak, ovaj rezultat toliko niti ne iznenađuje.

- Imali smo dosta vremena za pripremu i drago mi je da je to došlo donekle na naplatu s današnjom utakmicom i da smo uspjeli kompenzirati nedostatak Žuvele. Obrambeno smo bili dobri iako je bilo propusta u zatvaranju protuudara, onda je tu Jurišić dobro reagirao. Sretno i spretno smo dobili, no svakako smo odigrali dobru utakmicu. Na kraju smo bili prisebniji, bolji u realizaciji.

Trener koji je taktički zbunio kolegu Milanovića i neke igrače Mladosti još dodaje:

- Ovo je sve ništa, samo priprema za srijedu. Tada moramo biti fizički još malo bolji. Nadam se da će dubrovačka publika to prepoznati i doći nam dati vjetra u leđa. Idemo probati, no daleko je to od prolaska u finale.

Kakva je psihologija te meč-lopte?

- Nekad pogodiš, nekad izgubiš. Puno sam puta i promašio tu meč loptu. Naročito protiv Mladosti. Imaju oni dovoljno iskustva da se izvuku - zaključio je Kobešćak koji je drugog najboljeg strijelca imao u najmlađem igraču momčadi, 17-godišnjem Šušiću.

Pogotke za Dubrovčane zabili su još Đerković, Joković i Cabanas dok su za domaćine pogađali Josip Vrlić (3), Bukić (2), Vukičević (2) i Bašić (1).

Druga utakmica ove polufinalne serije igra se u srijedu u Dubrovniku a završi li ona na sličan način bit će to kraj sezone za Mladost, sastav krcat aktualnim i bivšim hrvatskim reprezentativcima.