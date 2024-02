Mladi vatreni: Tek u Dinamu shvatite što je pritisak, ali psihički nam je lakše kad je Hajduk izgubio

Mauro Perković za Dinamo je potpisao u zimskom prijaznom roku 2023. godine, stigao je kao perspektivni mladi stoper iz Istre koja je za njega uprihodila dva milijuna eura odštete. No, kod Ante Čačića nije se naigrao, upisao je samo četiri nastupa, a kod Igora Bišćana jedan više. Dolaskom Sergeja Jakirovića sve mu je krenulo na bolje, sad već ima 14 utakmica. Doduše, ovaj mladi, 20-godišnji stoper puno je više utakmica odigrao na poziciji lijevog beka nego na svojoj prirodnijoj stoperskoj, tu je odigrao samo dva susreta.

Dvaput zabio 'svojoj' Istri

U tih 14 utakmica ove sezone dvaput je bio strijelac, u kolovozu je u 3:0 pobjedi postigao pogodak "svojoj" Istri, da bi sad i na "svom" stadionu u Puli ponovno pogodio protiv Istre i donio Dinamu pobjedu od 1:0.

Kakav je osjećaj na "svom" stadionu u Puli donijeti pobjedu Dinamu?

– Uvijek su posebne emocije za mene kad istrčim na Aldo Drosini. Već prije sam rekao da mi je to najdraži stadion s obzirom na to da sam rođen u Puli. Drago mi je da mogu pomoći svojoj momčadi, ali naravno da nisam htio slaviti gol iz poštovanja prema svojoj bivšoj momčadi – rekao nam je Mauro Perković.

Je li bilo kakvih poruka iz Pule nakon utakmice?

– Ma uvijek ih bude. Stvarno volim doći na stadion i vidjeti sve te ljude s kojima sam dijelio svlačionicu, a naravno tu su i obitelj i prijatelji koji uvijek dođu na utakmicu. Čestitali su mi svi na pogotku i malo smo porazgovarali o svemu.

Kako biste opisali svoj boravak u Dinamu?

– Dinamo je svijet za sebe. Stvarno mi je čast i zadovoljstvo biti igrač Dinama. Mlad sam igrač i mislim da se razvijam u pravom smjeru. Najbitnije je da igram i da napredujem svakim danom. U svlačionici ima sjajnih igrača i drago mi je da mogu učiti od njih. Imao sam jedan period kada nisam igrao previše, ali sada ponovno imam minutažu tako da mogu biti zadovoljan. Naravno, ne mogu biti potpuno zadovoljan s obzirom na stanje na ljestvici, ali napravit ćemo sve da se vratimo na prvu poziciju na tablici – kaže Perković.

Kako je došlo do tog transfera, tko vas je zvao?

– Ma to je sve išlo preko klubova i preko mog menadžera. Ne petljam se u te stvari.

Je li bilo dvojbi oko prelaska?

– Naravno da nije. Pa ne zove vas Dinamo svaki dan. Radi se o najtrofejnijem klubu u Hrvatskoj. Mislim da nema boljeg kluba za razvoj mladog igrača nego što je Dinamo. Osvojili smo naslov prvaka i Superkup, igram Europu i trenutačno nas čeka borba za obranu naslova prvaka. Sretan sam da sam napravio taj korak u karijeri – kaže mladi Puljanin.

Koliko vam se život promijenio?

– Pa mogu reći da dosta. Znao sam da je Dinamo velik klub i da će sigurno očekivanja i sve biti puno veća ovdje, ali iskreno, tek kada dođete ovamo, shvatite kakav je to pritisak, koliko su velika očekivanja itd. Ali, to je Dinamo. Spreman sam na to i ponavljam, sretan sam da sam dio ove ekipe.

S kime se od igrača Dinama najviše družite, što radite u slobodno vrijeme?

– S puno igrača imam odličan odnos, a slobodnog vremena baš i nemamo previše. U sobi sam s Brodićem i odlično se slažemo, ali dosta je nas tu koji se znamo i otprije iz mlade reprezentacije tako da zaista imam odličan odnos sa svima.

Nakon što ste došli, niste se baš naigrali, jeste li se zabrinuli?

– Znamo da u nogometu može igrati samo 11 igrača, svi se mi borimo za minute i to normalno. Nisam bio zabrinut. Moje je da naporno radim i vjerujem da će se to uvijek isplatiti – kaže Mauro.

Stoper ste, a u prvu momčad Dinama probili ste se kao lijevi bek, što vam je draže igrati, gdje se bolje osjećate?

– Ma igrat ću što god treba. Primarno jesam stoper, ali mislim da se dobro snalazim i na poziciji beka. Stavljam se na raspolaganje momčadi i igrat ću što god bude potrebno. Naravno da mogu bolje i moram tome težiti… – kaže nam Perković.

Nakon pobjede u Puli, Hajduk je izgubio od Rijeke i sad ste bodovno bliže vrhu, jeste li navijali za Rijeku?

– Ma uvijek gledamo samo sebe. Možda je psihički lakše kada je Hajduk izgubio, ali mi navijamo samo za sebe. Puno je još utakmica do kraja i sve je moguće. Na nama je da gledamo sebe, da idemo utakmicu po utakmicu i da se bacamo na glavu za tri boda u svakoj utakmici.

Slijedi mu borba s Ogiwarom

Tko vam je veći konkurent?

– I Hajduk i Rijeka imaju odlične momčadi, ali ne smijemo zaboraviti ni Osijek, ali ako malo bolje pogledate, sve momčadi u ligi su zaista neugodne i čeka nas žestoka borba do kraja prvenstva.

Kako vidite rasplet prvenstva?

– Vjerujem u nas. Vjerujem da ćemo još jedanput pokazati svima da smo najjači kada je najteže.

Pritisci i veliki rezultati uobičajeni su u Dinamu, trenerova "glava" uvijek je na "panju" kako se vi s tim nosite?

– Kad sam tek došao, bilo je malo poteškoća dok sve to ne shvatiš, ali mislim da se dobro držim. Jedan drugome smo podrška i samo tako možemo ići naprijed – zaključio je Perković kojeg sad čeka borba s Japancem Ogiwarom za tu poziciju lijevog beka, iako bi priliku morao dobiti i na stoperskoj poziciji, to prije jer su Šutalo i Perić ozlijeđeni, a Théophile je uskočio naknadno i ima ugovor samo do ljeta, a Perković je igrač koji bi trebao još napredovati i dugo igrati u Dinamu, dok ne dođe prava ponuda, kao što je to inače slučaj u našim klubovima.