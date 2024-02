Navijači ogorčeni: Ljubičić prodan klubu koji ih je zvao ubojicama i želio izbaciti plave iz Europe

Robert Ljubičić odlazi u AEK, trenutačno drugoplasirani klub grčkog prvenstva, klub u kojem igra Domagoj Vida. Ne bi taj transfer bio problem, jer dojam je da je i odšteta koju će plavi za njega dobiti primjerena, četiri milijuna eura je dobar novac. Plavi su ga Rapidu platili tri milijuna i isplatio im se, dao je priličan doprinos Dinamu, odlično je pokrpao poziciju lijevog beka iako je po vokaciji vezni igrač, no sporno je to što ide baš u AEK.

Dovoljno se vratiti par mjeseci unatrag i prisjetiti se što sve događalo između Dinama i AEK-a. Ako netko ne zna, ta dva kluba su u Ateni trebala igrati u trećem pretkolu Lige prvaka, no prije te prve utakmice BBB-i su napravili nerede u Ateni, više od stotinu ih je privedeno, a utakmica je odgođena.

Odlučio je Izvršni odbor

Nakon toga AEK je radio pritisak na Uefu, tražio da se Dinamo izbaci iz europskih natjecanja, nisu željeli nikakve kontakte s našim prvakom, a uz to su navijače Dinama nazivali svakojakim imenima, među ostalim i ubojicama bez da su čekali presudu, koja još nije donesena, a uhićeni BBB-i pušteni su nakon nekoliko mjeseci provedenih po grčkim zatvorima.

Na kraju su utakmice s AEK-om odigrane, okrenula su se domaćinstva i plavi su ispali nakon dramatične utakmice u Ateni nakon koje je smijenjen Igor Bišćan. Zbog toga su navijači Dinama poludjeli na plavi klub, jer je pristao poslovati s AEK-om i na društvenim mrežama iskazuju svoje nezadovoljstvo.

No klub je donio odluku, ovaj put to nije bila odluka predsjednice Uprave Vlatke Peras jer odluke o transferima koji iznose više od tri milijuna eura donosi Izvršni odbor. Zna se da su dva predstavnika navijača, koji su članovi Izvršnog odbora, Ivan Nauković i Dubravko Skender, na telefonskoj sjednici bili protiv tog transfera.

Almeyda ga je htio

AEK je već bio zainteresiran za Ljubičića, no Dinamo je njegovu ponudu od tri milijuna eura odbio i tražio je osam, sad su Grci podebljali ponudu i Dinamo je pristao prodati Ljubičića za četiri milijuna te napuniti svoju poprilično praznu blagajnu. Možda i ne bi pristali da i sad Ljubičić nije želio taj transfer iako ga je ugovor s Dinamom vezao do 2027. godine. Ljubičić je u zadnje vrijeme igrao puno manje, ima 78 nastupa za plave, no problem je što je uglavnom igrao na poziciji lijevog beka. I puno je tu pomogao i na toj poziciji, na kraju je upisao šest pogodaka i devet asistencija. No nije bio sretan na lijevom beku koji je onda preuzeo Mauro Perković, a doveden je i Ogiwara. Ljubičić u veznoj liniji priliku ipak nije dobio, ili ih je dobivao na kapaljku i u transferu u AEK vidi spas. Trener AEK-a Matias Almeyda želio ga je i ljetos, pa i sad na kraju ovog zimskog prijelaznog roka, a sad ga je navodno i nazvao. Ljubičić bi u AEK-u trebao igrati u veznoj liniji.

