Mladi vatreni se moraju vaditi protiv Španjolske, evo gdje gledati ključnu utakmicu na Euru

Hrvatska U-21 reprezentacija danas igra drugi susret na Europskom prvenstvu u Rumunjskoj i Gruziji. Naši mladi nogometaši u prvom su kolu razočarali i izgubili od Ukrajine s 2:0.

Situacija u našoj skupini je sljedeća - Španjolska i Ukrajina imaju po tri boda, a Hrvatska i Rumunjska nula. Izabranici Dragana Skočića stoga se danas moraju vaditi protiv Španjolske. I seniori su se nedavno susreli sa Španjolcima, u finalu Lige nacija i izgubili na jedanaesterce.

- Nakon analize vidjeli smo detalje i došli do nekih zaključaka, mislim da imamo jasnu sliku. Španjolska je jako organizirana momčad, s rotacijama i konceptima, s dosta dubine, pri čemu su bokovi njihovo najjače oružje. Cijeli sam život blizak španjolskom nogometu, trenirali smo već neke varijante kako se postaviti protiv njih. Svi smo se poslije Ukrajine osjećali loše, no pokušali smo već istu večer igrače dovesti u red, da prebace misli na sljedeću utakmicu. Svjesno smo da ne možemo vratiti što smo izgubili, ali i da se možemo vratiti kroz dvije sljedeće utakmice. Vjerujem da možemo do dobrog rezultata - rekao je izbornik Dragan Skočić.

Utakmica Hrvatske i Španjolske počinje danas u 20:45, a možete je gledati na HTV 2.

Standings provided by Sofascore