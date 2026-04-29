ŽESTOK UDARAC UKRAJINACA

VIDEO Ukrajinci dronovima 'kirurški' precizno pogodili ruske helikoptere, objavljena snimka operacije

29.04.2026.
u 20:09

Ukrajinska strana tvrdi da su operaciju 29. travnja izveli pripadnici 429. samostalne brigade bespilotnih sustava Achilles i 43. samostalne topničke brigade, u suradnji s postrojbom Alpha, specijalnim centrom Sigurnosne službe Ukrajine

Ukrajinske bespilotne letjelice pogodile su ruske vojne helikoptere Mi-28 i Mi-17 u ruskoj Voronješkoj oblasti, više od 150 kilometara od bojišnice, objavili su ukrajinski vojni izvori. Prema navodima zapovjednika Snaga bespilotnih sustava Roberta "Magyara" Brovdija, dronovi su napali poljsko uzletište odnosno privremenu bazu na kojoj su se helikopteri nalazili radi dopune goriva i tehničkog pregleda. Na lokaciji su, kako se navodi, bila ukupno četiri helikoptera.

Ukrajinska strana tvrdi da su operaciju 29. travnja izveli pripadnici 429. samostalne brigade bespilotnih sustava Achilles i 43. samostalne topničke brigade, u suradnji s postrojbom Alpha, specijalnim centrom Sigurnosne službe Ukrajine. Meta udara bio je stražnji središnji dio motornog prostora helikoptera, pri čemu su dronovi, prema tvrdnjama Ukrajinaca, zaobišli glavne rotore. Objavljene su i snimke za koje se tvrdi da prikazuju posljedice udara na helikoptere Mi-17 i Mi-28.

Prema istim izvorima, u napadu je poginuo i jedan stručnjak za održavanje helikoptera koji se nalazio na lokaciji u trenutku udara. Ruske vlasti zasad se nisu službeno oglasile o incidentu niti potvrdile navode o šteti. Inače, napad u Voronješkoj oblasti pokazuje nastavak ukrajinske strategije gađanja vojnih ciljeva duboko unutar ruskog teritorija, osobito logističkih baza, skladišta i zračnih sredstava koja sudjeluju u operacijama na bojištu. Voronješka oblast nalazi se sjeveroistočno od ukrajinske granice i važna je tranzitna zona za ruske vojne snage.

Podsjetimo i da smo o ukrajinskim bespilotnim letjelicama pisali ranije. Zapovjednik ukrajinskih bespilotnih snaga Robert Brovdi, poznat kao “Mađar”, vodi jedinicu koja iz bunkera koordinira duboke dronovske udare na ruski teritorij, uključujući energetska postrojenja i vojne ciljeve. Prema njegovim tvrdnjama, cilj je iscrpljivanje Rusije – ubiti više vojnika nego što ih može mobilizirati te izazvati ekonomske i društvene posljedice rata unutar same Rusije. Njegove snage, iako čine mali dio ukrajinske vojske, navodno sudjeluju u velikom udjelu uništenih ciljeva, dok Brovdi tvrdi da dronovi već dosežu i do 2.000 km dubine u Rusiji te da intenziviranje napada ima strateški cilj slabljenja ruskog vojnog i političkog kapaciteta. Više o tome čitajte ovdje.

NI
nitkoinista
20:31 29.04.2026.

bravo ukrajinci, samo jako!

