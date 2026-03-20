Patrik je nakon kome ponovo morao učiti hodati, govoriti, jesti... Pojavila se nova nada, a onda se obitelji opet srušio svijet

Sve do pete godine svoga života Patrik Gorša iz Bjelovara ni po čemu se nije razlikovao od većine svojih vršnjaka. Bio je veselo i razigrano dijete, obožavao je druženje s prijateljima i nogomet. Omiljeni sport trenirao je u Nogometnom klubu Mladost u Ždralovima, a osim njegovog matičnog, najdraži klub od malih nogu bio mu je splitski Hajduk. A onda se 2002. godine sve promijenio. Patrik je tada doživio težak epileptički napadaj nakon kojega za njegovu obitelj više ništa nije bilo isto. - S Patrikom smo odmah krenuli obilaziti liječnike koji su mu pokušavali pomoći na razne načine. No, njegovo tijelo nije reagiralo niti na jedan lijek ni terapiju, napadaji jednostavno nisu prestajali - priča nam Patrikova majka Zlata.

I to nisu bili nimalo bezazleni napadaji, dodaje. Patrik bi u tim šokantnim trenucima gubio svijest, padao, lomio kosti. Posebno je traumatična i teška bila 2014. godina kada je tada 17- godišnji mladić znao imati po pedesetak napadaja dnevno. - U bjelovarskoj bolnici mu nisu mogli pomoći pa su nas uputili u Klaićevu bolnicu u Zagrebu gdje je stavljen u induciranu komu. Ni sami liječnici nisu znali hoće li mu mozak prsnuti ili će se dogoditi nešto drugo – kaže Zlata.

Nakon nekog vremena Patrika su probudili iz kome, situacija se smirila, no posljedice višestrukih napada bile su vrlo teške. - Morao je ponovno učiti hodati, govoriti, jesti… Kao malo dijete. No, on vam je veliki borac, silno se trudio i uspio je - kroz suze priča majka. Obitelj ni nakon toga nije izgubila nadu kako će se za Patrika jednoga dana pronaći lijek odnosno metoda koja će mu omogućiti ozdravljenje. Stoga nitko nije bio sretniji od njih kad su im 2023. godine liječnici predložili da Patrika podvrgnu zahvatu u sklopu kojega se u njegovu mozgu trebalo otkriti žarište koje uzrokuje napadaje. Objeručke su prihvatili tu mogućnost.

Patriku su na Rebru osam dana snimali mozak pomoću posebnih elektroda. Izbušili su mu lubanju kako bi mogli uvesti elektrode u mozak. Uspjeli su pronaći žarište i rekli su nam kako je taj dio mozga moguće operirati, nakon čega je Patrik trebao ozdraviti - kaže naša sugovornica. U obitelji Gorša nikada nije bilo veće sreće. Nakon 20 godina, nazirao se kraj njihove borbe s opakom bolešću. A onda se, u samo nekoliko sekundi, srušio čitav njihov svijet. - Prilikom vađenja elektroda, došlo je krvarenja u Patrikovom mozgu i stanje mu se naglo pogoršalo. Brzo su ga operirali i smjestili na odjel intenzivne njege gdje je drugi dan doživio moždani udar - otkriva majka.

Patrik je nakon udara, u dobi od samo 26 godina, ostao potpuno nepokretan. Prognoze liječnika nisu bile nimalo dobre. Prilikom otpusta iz bolnice nisu mu preporučili čak ni rehabilitaciju jer su tvrdili kako se ne može oporaviti i kako je u tzv. budnoj komi. No, njegovi roditelji odbili su prihvatiti tu dijagnozu. - Znali smo da je Patrik tu, s nama. Reagirao bi na nas pogledom, kasnije bi nam stisnuo ruku. Inzistirali smo na rehabilitaciji te je nakon nekog vremena završio u Krapinskim toplicama - kaže majka. Briga obitelji Iako su im predlagali da ga smjeste u dom, za obitelj to niti u jednom trenutku nije bila opcija. Vratili su ga onamo gdje se oduvijek osjećao najsigurnije, u njegov vlastiti dom, gdje se za njega brine čitava obitelj. - Svi smo angažirani, i suprug i ja, druga dvojica sinova, baka koja mu redovito čita priče i sportske rezultate, pogotovo vijesti iz omiljenog Hajduka – smije se majka. Priznaje kako im je teško. Pomoć sustava imaju, no ona sama po sebi nije značajna.

- Patrik ima pravo na fizikalnu terapiju, dolazi nam i sestra za njegu koja pomogne. Privatno plaćamo dodatna dva terapeuta i mi vježbamo s njim svaki dan. Pomaci se vide. Patrik je neki dan na ploči za pisanje napisao svoje ime. Sad čekamo iduću riječ, a to će sigurno biti Hajduk - kroz smijeh dodaje majka. Patrik ima pravo na logopeda koji bi mu trebao pomoći s govorom, no njih jednostavno nema u sustavu. - Spremni smo i platiti nekoga privatno, samo kad bismo uspjeli pronaći takvog stručnjaka - kaže majka. S obzirom da se hrani na sondu i u teškom je stanju, niti jedne toplice osim Krapinskih ne žele primiti Patrika. No, čak ni ta ustanova trenutno nije opcija za obitelj Gorša.

- Na žalost, od vremena korone su ukinuli mogućnost da članovi obitelji barem preko dana budu s pacijentima. Prošli put se ondje razbolio, nismo ga vidjeli pet dana, a kasnije su nam priznali da su ga gotovo izgubili. Kada bih mogla biti s njim, makar preko dana, otišli bismo opet onamo, no samog ga jednostavno ne možemo ostaviti – iskrena je majka.

Iako su prihvatili svoju borbu, članovi obitelji Gorša priznaju kako im nije lako. Troškovi liječenja i brige za Patrika su veliki, a obveze svih članova obitelji ogromne. Svjesni su toga njihovi prijatelji i suborci Patrikovog oca koji su se ovih dana okupili kako bi pomogli Patriku i njegovima. Članovi Kluba veterana Diverzantskog voda Bjelovar i Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, uz podršku Grada Bjelovara i bjelovarskih glazbenika, odlučili su organizirati donacijski koncert za obitelj Gorša.

Koncert će se održati u utorak, 24. ožujka, u 20 sati u Domu kulture Bjelovar, a sav prihod namijenjen je Patrikovu liječenju. Na pozornici će nastupiti poznati bjelovarski bendovi Ringišpil i Svadbarski sokak, a predloženi iznos donacije za ulaz je 10 eura. Donacije će se prikupljati na sam dan koncerta u predvorju Doma kulture. Podršku ovoj akciji dao je i Grad Bjelovar. Na konferenciji za medije u Gradskoj upravi, na kojoj je koncert najavljen, zamjenik gradonačelnika Igor Brajdić istaknuo je kako Grad uvijek stoji uz ovakve humanitarne inicijative te da je podrška ovom koncertu bila prirodna i neupitna odluka, tim više što je Patrikov otac hrvatski branitelj. Naglasio je i kako osobno poznaje obitelj Gorša, za koju kaže da je časna i poštena obitelj kojoj želi svako dobro.

Inicijativa je dobila podršku i Odbora za hrvatske branitelje Grada Bjelovara. Njegov predsjednik Igor Crnomarić poručio je kako je riječ o hvalevrijednoj akciji koju su jednoglasno podržali, uz naglasak da će stati iza svih sličnih humanitarnih projekata i ubuduće. Posebno je zahvalio članovima veteranske udruge i glazbenicima koji su svojim angažmanom odlučili pomoći obitelji. O samoj organizaciji govorio je Željko Barbir, član Kluba veterana Diverzantskog voda, koji je pozvao sve ljude dobra srca da dođu na večer ispunjenu glazbom, emocijama i zajedništvom te da svojim dolaskom pomognu obitelji kojoj je pomoć doista potrebna.

Jedan od pokretača koncerta je poznati bjelovarski glazbenik Mario Mikor. Ispričao je kako ideja nije nastala slučajno, nego iz dugogodišnje bliskosti s obitelji i želje da se u teškoj situaciji učini barem nešto konkretno. Kako je rekao, odmah se obratio kolegama iz Ringišpila i Svadbarskog sokaka, koji su bez razmišljanja pristali sudjelovati. Patrikova majka Zlata kaže kako je čitava obitelj dirnuta tom gestom. - Ne mogu vam reći koliko nam to znači. I financijski jer su troškovi liječenja veliki, ali još više moralno. Znati da se zajednica spremna uključiti i pomoći je neprocjenjivo, hvala svima od srca – kaže gđa Zlata koja dodaje kako ne sumnja da njezin sin, baš kao i 2014. godine, može pobijediti tešku bolest.

- Uvjerena sam u to. Kažem vam, on je borac. Toliko se trudi. Primjerice, ja mu kažem da pokuša nešto reći, a on zaista pokušava pa, kad ne uspije, počne plakati. Ali, doći će i to, samo moramo biti strpljivi - uvjerena je ova hrabra majka. Organizatori donacijskog koncerta za Patrika pozivaju građane da se u utorak odazovu i pomognu u skladu s mogućnostima. Za sve koji neće biti u mogućnosti prisustvovati koncertu, otvorena je i mogućnost uplate donacije na račun Patrikove majke Zlate IBAN: HR98 2390 0013 2078 6590 1, uz opis plaćanja: Donacija – Patrik Gorša.