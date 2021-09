Mladi Nizozemac Kooij nositelj sve tri majice

Nizozemac Olav Kooij, član momčadi Jumbo-Visma, pobjednik je druge etape CRO Racea vožene od Slunja do Otočca u dužini od 187 kilometara te je preuzeo vodstvo u ukupnom poretku.

– Ova je etapa bila mnogo zahtjevnija od jučerašnje, ali meni je to odgovaralo. U nastavku utrke očekuju nas još zahtjevniji ispiti, ali mi imamo odlične vozače koji se mogu boriti za ukupnu pobjedu na CRO Raceu – rekao je tek 19-godišnji Kooij, kojemu očito odgovara utrkivati se u Hrvatskoj.

Kooij je preuzeo i vodstvo u redoslijedu za plavu majicu namijenjenu najboljem sprinteru na CRO Raceu, a nositelj je i bijele majice za najboljeg mladog vozača do 23 godine.

U drugoj etapi borba za ulazak u bijeg trajala je nešto duže no u prvoj, no nedugo nakon starta u Slunju iz glavne skupine izdvojilo se šest vozača, Poljaci Marcin Budzinski (HRE Mazowsze Serce Polski) i Mateusz Grabis (Voster ATS Team), Belgijac Laurens Huys (Bingoal Pauwels Saucers WB), Slovenac Boštjan Murn (Adria Mobil), Nijemac Dominik Röber (P&S Metalltechnik) i Austrijanac Manuel Bosch (Felbermayr Simplon Wels). Maksimalna prednost osmorice bjegunaca u odnosu na glavnu skupinu iznosila je nešto više od četiri minute, no već tijekom spusta prema Otočcu i prvog prolaska kroz ciljnu ravninu ona je pala na tri minute. Kod prvog prolaska kroz cilj u Otočcu prvi je bio Grabis, ispred Castrilla i Röbera, a na najtežem usponu dana iz vodeće skupine izdvojio se Castrillo, koji je osvojio brdski cilj u Kuterevu.