Mlada senzacija stiže u Umag. Jedan je od najuzbudljivijih na svjetskoj sceni

ATP turnir u Umagu ostao je bez dvije teniske zvijezde. Naime, nastup su zbog ozljeda morali otkazati Stefanos Tsitsipas i Hubert Hurkacz. Organizatori su tako iskoristili mogućnost dodjele pozivnica kako bi pružili priliku iznimnim mladim igračima – onima koji još nisu na vrhu, ali koji će to, prema mnogim procjenama, uskoro biti. – Odustajanjem nekih igrača otvorio se prostor za wild cards. To nam daje priliku da još snažnije predstavimo tenisače koji će tek doći u fokus svjetske javnosti – rekao je Tomislav Poljak, direktor turnira. Najzvučnije novo ime među ovogodišnjim sudionicima kvalifikacija je Niels McDonald, aktualni juniorski pobjednik Roland Garrosa. Riječ je o 17-godišnjem njemačkom tenisaču koji se smatra jednim od najuzbudljivijih mladih talenata na svjetskoj sceni. – McDonald je tenisač čija je igra već sada impresivna, a potencijal gotovo neograničen. Nema sumnje da će njegov nastup u Umagu biti prvi korak prema velikoj profesionalnoj karijeri – baš kao što su to bili prvi nastupi Alcaraza i Sinnera – rekao je Poljak.

Njegovo sudjelovanje u turniru Plava Laguna Croatia Opena važan je signal da umaški turnir nastavlja tradiciju prepoznavanja velikih talenata u ranoj fazi karijere. Wild card za kvalifikacije dobio je i naš Luka Mikrut, mladi Splićanin u usponu, s uspjesima na ITF i Challenger razini. Osim McDonalda i Mikruta, organizatori su odlučili pozivnice za glavni turnir dodijeliti nizu mladih domaćih i inozemnih talenata. Dino Prižmić jedan je od najvećih hrvatskih talenata, trenutno u sjajnoj formi s dva osvojena ATP Challenger naslova ove sezone. Matej Dodig pobjednik je nedavno održanog ATP Challengera u Trstu, a riječ je o sve prepoznatljivijem imenu hrvatskog tenisa. Mili Poljičak je bivši juniorski pobjednik Wimbledona, kojem se predviđa ozbiljna profesionalna karijera. Posljednji wild card otišao je Stanu Wawrinki, trostrukom Grand Slam pobjedniku, kojem organizatori ovom prilikom odaju počast i omogućuju povratak u Umag nakon sjajne karijere.

– Plava Laguna ulaže u turnir s dugoročnom vizijom – želimo da svijet u Umagu vidi sadašnje, ali i buduće teniske zvijezde. Plava Laguna Croatia Open Umag već se tijekom godina profilirao kao turnir na kojem publika ima priliku gledati zvijezde u nastajanju – prije svih. Naši su gledatelji imali priliku iz prve ruke gledati Sinnera i Alcaraza. To je dokaz da umaški turnir prepoznaje i njeguje mlade talente i da ulažemo dugoročno – ne samo u organizaciju događanja, nego i u budućnost tenisa – istaknuo je Dragan Bujas, predsjednik Uprave Plave Lagune i predsjednik organizacijskog odbora turnira.

Ove godine obilježava se 35. izdanje turnira. Prvi mečevi njegova glavnog dijela počinju u nedjelju 20. srpnja te traju do velikog finala u subotu 26. srpnja.