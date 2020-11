Mlada Hrvatica uzela broncu na Europskom prvenstvu

Hrvatska judašica Karla Prodan osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 78 kilograma posljednjeg dana Europskog prvenstva u judu u Pragu.

Iako su oči bile većinom uprte u vlasnicu tri europske bronce, Barbaru Matić (do 70 kg), kao i Dominika Družetu (do 81 kg), posljednjeg dana prvenstva Starog kontinenta u prvo hrvatsko ime prometnula se najmlađa - Karla Prodan. U kategoriji do 78 kg, Prodan je u Prag došla nakon osvajanja europskog srebra u Poreču, na Europskom prvenstvu za mlađe seniore (U23). Početak dana je donio Nizozemku Verkerk, 34-godišnju Nizozemku koja je u posljednjih 10 godina osvojila skoro sve što se može osvojiti, a Karla ju je pobijedila.

- Trener mi je rekao, ako pobijedim Verkerk, da sam napravila veliki korak prema medalji. Tako sam i pristupila i eto me, na kraju dana, s europskom broncom oko vrata. Ne mogu još vjerovati da sam u tjedan dana praktički osvojila dvije europske medalje. Tajna je vjerojatno u tome što sam Poreč i suze tuge ostavila iza sebe, a sada sam isplakala suze radosnice. Čudna godina iz koje sam izvukla maksimum i idemo dalje trenirati i rasti - kazala je Prodan.

Nakon Verkerk, na wazari je bacila Talijanku Stangherlin, a zatim u polufinalu pokazala da joj je još uvijek tek 22 godine. Tamo ju je Njemica Malzahn dočekala s čvršćim gardom, a Prodan je tražila put do bacanja koji je otvorio priliku za Malzahn i uslijedio je wazari za Nijemicu.

U borbi za broncu Poljakinja Pacut je bolje ušla, a kada je mlada Splićanka uhvatila ritam, povezala je nekoliko napada i zatim na početku 6. minute borbe bacila Pacut na wazari i uslijedilo je veliko slavlje.

- Ako izuzmemo polufinale, odličan dan za Karlu i velika medalja. Toliko se trudila, toliko je željela i nakon Poreča je bila odlučna. Fenomenalno je što, uz medalje koje osvaja, vidi se koliko još prostora za napredak ima. Barbara Matić je prvu europsku broncu u seniorkama osvojila sa 20 godina, a Karla je tek nešto starija. Ovo je samo nastavak odličnog puta i velikih mogućnosti - rekao je Karlin trener i izbornik ženskih reprezentacija Vladimir Preradović.

Marko Kumrić (do 100 kg) pobijedio je wazarijem Francuza Olivara, ali protiv svjetskog prvaka Portugalca Fonsece, nije išlo. Fonseca je wazarijem u zadnjoj minuti prošao u četvrtfinale.

Zlatko Kumrić (do 100 kg) izgubio je ipponom od Bjelorusa Muketea, dok je Ivan Čović (preko 100 kg), na premijernom nastupu na europskim prvenstvima, izgubio ipponom (tri shida) od Bjelorusa Kukharenke.

- Marko je odradio dobru protiv Francuza, a zatim protiv Fonsece se pokazalo da treba još puno iskustva na najvišem nivou. Svjetski prvak je pokazao kako može kontrolirati borbu, a Marko nije uspio iznenaditi. Zlatko je morao bolje jer na treninzima radi jako dobro, ali nije uspio to prenijeti u natjecateljski dio - prokomentirao je trener Tomislav Marijanović.

Prag je bio još jedna stepenica našim judašicama i judašima na putu prema Olimpijskim igrama u Tokiju.