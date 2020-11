Pokorila konkurenciju pa poručila: Upisala sam FER jer želim biti spremna za život nakon sporta

Na nedavnom mlađeseniorskom Prvenstvu Europe održanom u Poreču svirana je i hrvatska himna, i to u čast 19-godišnjoj Lari Cvjetko, članice Black Belta. Mlada Zagrepčanka pokorila je konkurenciju u kategoriji do 70 kilograma i osvojila svoje drugo europsko zlato.

– Ovo mi je treća medalja s najvećih natjecanja. Prije tri godine bila sam europska kadetska prvakinja, 2018. godine osvojila sam europsko kadetsko srebro, a sada sam prvakinja Europe do 23 godine.

Želi i juniorsku medalju

S obzirom na to da je još jednu godinu juniorka, nagodinu će se pokušati domoći i jedne juniorske medalje, kako bi upotpunila kolekciju. Imala je za to priliku i sada, u Poreču, no to joj nije pošlo za rukom, što je i svojevrsni kuriozitet.

– U svom uzrastu nisam uspjela osvojiti medalju jer sam ispala u drugom kolu od Francuskinje, a samo nekoliko dana kasnije osvojila sam zlato u starijem uzrastu. Kad sam ispala s juniorskog Prvenstva, bila sam jako razočarana jer sam napravila pogrešku, no znala sam da imam još jednu priliku.

I priliku je iskoristila do te mjere da će u ovoj, zbog pandemije koronavirusa skromnijoj sportskoj godini ući i u konkurenciju za sportašicu godine.

– Meni je ovo zlato potvrda da je sve što smo radili vrijedilo. S obzirom na to da nije bilo natjecanja, a ni sparinga, dosta sam se brinula oko toga jesam li na razini da se mogu boriti s međunarodnom konkurencijom.

A sva konkurencija gostovala je u Poreču, ali uz vrlo rigorozne protuepidemijske mjere.

– Bez dva negativna testa, jednog brzog i jednog PCR-a, vi uopće niste mogli dobiti ni akreditaciju. Po dolasku smo svi odmah testirani nakon čega smo rezultat testa morali čekati u svojim sobama pa su nam i hranu dostavljali. Nošenje maski bilo je obvezno u svim prilikama, osim pri zagrijavanju i u borbi. Takva se strogost isplatila jer nije bilo lokalne transmisije.

Po povratku u Zagreb Lara se nije dugo odmarala.

– Uzela sam samo tri slobodna dana, da se oporavim jer me sve boljelo, ali i da pohvatam fakultetske obveze. A nakon toga počela sam trenirati s ciljem da nadogradim svoju tehniku.

A svoje obrazovanje odlučila je nadograđivati na Fakultetu elektrotehnike i računarstva.

– Nakon što sam završila matematičku gimnaziju, odnosno MIOC, upisala sam FER, no još nisam razlučila hoću li se usmjeriti na elektrotehniku ili, danas popularnije, računarstvo. Roditelji su mi stalno govorili da se u sportu uvijek može dogoditi ozljeda koja će sve zaustaviti i da je dobro ne imati samo jednu karijeru, i to onu sportsku. I mogu vam reći da mi i odgovara što moram učiti jer to mi dođe kao mentalna rekreacija nakon tjelesnih napora na treningu.

A Lara ponekad trenira s najvećom hrvatskom skijaškom nadom Zrinkom Ljutić.

– Kad god je Zrinka u Zagrebu, zajedno odemo na trening snage kod Slavena Petrovića, a pridruže nam se i njen stariji brat Tvrtko, ali i mlađi brat Hrvoje i mlađa sestra Dora.

Laru i Zrinku povezuje još nešto, osim velike ljubavi prema sportu.

– Zrinkina mama sestrična je našeg oca tako da smo mi rođaci u drugom koljenu. Stoga i ljetujemo zajedno.

A to bi značilo i da surfaju zajedno, jer Ljutići su veliki pobornici jedrenja.

– Da, surfamo obično na Pelješcu, a i u Grčku smo znali otići skupa, a sa mnom i dvije moje mlađe sestre Nina (16) i Jana (14), koje također treniraju džudo.

Dobro za ravnotežu

Rekao nam je tata Ljutić da je daskanje sjajan sport za razvijanje kontrole položaja i kretnji vlastitog tijela u prostoru.

– Da, i njima skijašima i nama džudašima, jako je važno zadržati ravnotežu tijela tijekom naših nastupa. A kada naučiš glisirati, jedrenje je vrlo zabavan sport.

A dok se Lara bude bavila fakultetskim obvezama, njeni stariji kolege iz reprezentacije idućih će dana nastupati na seniorskom Prvenstvu Europe u Češkoj. A to su Barbara Matić, Karla Prodan, Dominik Družeta, Marko i Zlatko Kumrić te Ivan Čović. I svi oni u Prag su otputovali u odvojenim automobilima da u slučaju nečijeg pozitivnog nalaza ne bi cijela reprezentacija bila diskvalificirana.•