Mulaomerović: Ovo je prilika da uzvratimo Fincima za traumatičan poraz u Rijeci

Hrvatska je na Eurobasketu postigla ono što je priželjkivala postići nakon prve faze natjecanja. Plasirali smo se u osminu finala i to tako da smo izbjegli četvrto mjesto a samim time i susret sa moćnom Srbijom. A ovo treće mjesto ne da nas samo vodi u osmini finala na Finsku (nedjelja u 14.45) nego nam, u slučaju pobjede (a to neće biti nimalo lako), nudi četvrtfinale sa redizajniranim svjetskim prvacima Španjolcima koji su ovdje pokazali puno više slabosti nego Slovenija koja bi nam bila na putu da smo bili drugi. Ili pak s Litavcima koji su ovaj Eurobasket započeli sa tri poraza pa su se spašavali protiv Bosne i Hercegovine.

Finska će nam se suprotstaviti u posve istom sastavu u kojem su nas, početkom srpnja, pobijedili u Rijeci (79:81) i izbacili iz kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. No, zato ćemo mi biti jači za četiri vrlo bitna igrača - kreativne povratnike iz ozljeda Šarića i Simona te svježe draftiranog centra Matkovića i vrsnog defenzivca Ramljaka.

A podsjetit ćemo da smo tu utakmicu izgubili nakon što nam je Lauri Markkanen zabio tricu četiri sekunde prije kraja, nakon čega je Zubac, istekom vremena, promašio oba slobodna bacanja za produžetak. I ne samo to, Hrvatska je početkom 39. minute imala "plus osam" koje vodstvo (a i Gnjidić je promašio dva bacanja) naša obrana nije bila u stanju obraniti.

- Bit će to dobra prilika da im uzvratimo za onaj poraz u Rijeci, no čeka nas težak posao. To je reprezentacija koja nas je u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo dvaput pobijedila. Skauting će biti sličan onome iz srpnja, no možda bi najbolje bilo pogledati sve njihove utakmice ili pak posebno onu protiv Srbije koja ih je pobijedila 30 razlike - kazao je hrvatski izbornik Damir Mulaomerović dodavši da ne bi imao ništa protiv i da igramo protiv Češke ili Poljske.

- Logično je da iz te skupine nismo htjeli jedino Srbiju jer je ona u Pragu dominirala. No i da smo išli na Srbiju borili bismo se svim snagama, ne bismo ustuknuli.

Križanje skupina igranih u Milanu i Pragu donijelo je sljedeće dvoboje za prolaz među osam najboljih: Grčka (1) - Češka (4), Ukrajina (2) - Poljska (3), Hrvatska (3) - Finska (2) i Italija (4) - Srbija (1).

U osmini finala križaju se i skupine A (Tbilisi) i B (Koln) i one su dale sljedeće parove: Španjolska (1) - Litva (4), Turska (2) - Francuska (3), Crna Gora (3) - Njemačka (2), Slovenija (1) - Belgija (4).