Rudež: Na dan utakmice Robersonu se rodilo drugo dijete i ova je pobjeda za njega i novorođenu kći

Pobijedivši Split na Gripama (73:63), košarkaši Cibone osigurali su minimalno treće mjesto u ligaškom dijelu Supersport premijer lige. A s ovim bodovima doveli su se i u priliku da uđu u doigravanje kao drugoplasirani a to znači da bi imali prednost domaćeg terena u četvrtfinalu i eventualnom polufinalu.

Do vrijedna plijena Zagrepčani su došli zahvaljujući odličnom drugom poluvremenu u kojem su tricom razigravača Šiška u 35. minuti poveli sa 69:55. Tu temeljnu prednost cibosi su znali obraniti pa je u 38. minuti, opet nakon ubačaja Šiška, bilo i "plus 16". U preostalih stotinjak sekundi domaćini su uspjeli tek ublažiti poraz koji zacijelo peče što je priznao i trener Splićana Ante Marović koji pred medijima nastupa umjesto Miodraga Rajkovića, prvog srpskog trenera na klupi žutih nakon Bože Maljkovića 1990:

- Mi u ovoj utakmici nismo pronašli ritam. Cibona nam je nametnula agresivnu i tvrdu igru za koju nismo našli rješenje. Jedan od razloga je i umor jer paralelno igramo i utakmice regionalne lige no kada igraš protiv Cibone moraš se potući da bi bio pošten prema sebi. Budemo li na koncu izjednačeni bodovno Cibona će biti u prednosti i zato moramo igrati maksimalno do kraja a raspored nam nije nimalo lagan. Nije nam bilo lako slušati zvižduke, publika je bila opravdano nezadovoljna i to je svima nama bila opomena da se trgnemo i da do kraja ligaškog dijela spasimo što se spasiti može.

A spasiti se može drugo mjesto koje se sada smiješi i Zagrepčanima koje već u četvrtak čeka vrlo teška utakmica s vodećim Zadrom što je napomenuo i kapetan cibosa Krešimir Radovčić:

- Stvarno smo dali naš maksimum i vidi se po našoj obrani. Okrećemo se Zadru. Pohvalio bih još jednu stvar, natpis za Grgurevića, jer taj čovjek je puno dao za KK Split.

Cibonin trener Ivan Rudež ovako je analizirao nastup svog sastava:

- U poluvremenu sam osjetio, ako prenesemo zadnje četiri minute obrane iz druge četvrtine, a to je bila naša najbolja ovosezonska obrana, da imamo veliku priliku dobiti utakmicu. Ovo je bitna pobjeda za nas. Nije lako dobiti Split koji ima odličan šuterski rang ali i dubinu i širinu i skok ali smo ih natjerali na teže šuteve i to je rezultiralo pobjedom. Igrali smo u velikoj rotaciji i svatko je participirao na svoj način. Split je smanjio petorku no mi smo se na to adaptirali i čak nametnuli neke svoje varijante. Kada imate raspoložene razigravače koji su sabrani kao što su naši danas bili onda je sve lakše jer igra ima stabilnost.

Dvanaest minuta igrala je Cibona bez dvojice najraspoloženijih igrača, Čakaruna i Robersona, koji su u istom napadu ozlijedili gležanj.

- Da to je baš bizarno no nadam se da nije ništa ozbiljno. Roberson je nakon duge pauze odradio super. Htio bih čestitati njegovoj obitelji jer je danas dobio drugo dijete i ovu pobjedu posvećujemo njemu i njegovoj novorođenoj kćeri.

Je li Cibona sada bliže poziciji broj dva?

- Ne ganjamo mi to. Ako dođe. Najbitnije je u doigravanje ući spreman i svjež, bez ozljeda, to je bitnije od pozicije. Nije mi to opsesija jer ako želiš nešto napraviti onda moraš pobjeđivati i u gostima – ustvrdio je Rudež.