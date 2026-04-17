KOŠARKAŠKO PRVENSTVO HRVATSKE

Cibona pobjedom u Splitu istaknula kandidaturu za drugo mjesto uoči doigravanja

Susret Splita i Cibone u utakmici 16. kola SuperSport Premijer lige
Zvonimir Barisin/PIXSELL
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
17.04.2026.
u 21:11

Košarkaški Cibone ostvarili su značajnu pobjedu u hrvatskom derbiju svladavši u 30. kolu Premijer lige na Gripama domaći Split sa 73-63, a to im može donijeti drugo mjesto uoči doigravanja za prvaka Hrvatske

Cibona je imala petoricu košarkaša s dvoznamenkastim učinkom, a predvodio ih je Marjan Čakarun s 15 koševa i osam skokova. Žan Mark Šiško je spojio 13 koševa i šest asistencija, a Kamaka Hepa je uz 13 poena imao i devet skokova. Po 11 koševa su ubacili Krešimir Radovčić i Justin Roberson.

Domaće strijelce je predvodio Antonio Jordano sa 17 poena, a Demajeo Wiggins je spojio 12 koševa i osam skokova.

Splićani su vodili veći dio prvog poluvremena, ali je u završnici Cibona došla do minimalne prednosti 42-41. U drugom poluvremenu su gosti ostavili "Žute" na samo 22 poena, devet u zadnjoj četvrtini, u kojoj su Splićani prvi ubačaj iz igre imali na samom kraju kad je Wiggins zakucao za konačnih 73-63.

No, Cibona je puno prije toga prelomila dvoboj, a pobjedu je potvrdio Šiško ubačajem za najvećih +16 (73-57) u 38. minuti.

Cibona je s učinkom 22-8 na drugom mjestu, ispred Splita koji ima 22-7. Zadar je uvjerljivo prvi s 25-3.
Ključne riječi
košarka Split cibona

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

