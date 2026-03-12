Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 193
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ISTARSKA RIVIJERA

Mili Poljičak prošao u četvrtfinale turnira u Poreču, pobijedio drugog Hrvata

Osijek: Trening hrvatske Davis cup reprezentacije
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
12.03.2026.
u 17:58

Hrvatski teniski reprezentativac Mili Poljičak igrat će u četvrtfinalu M15 ITF World Tennis Tour natjecanja u Poreču, prvog od tri turnira 54. izdanja Istarske rivijere, nakon što je u četvrtak u osmini finala bio bolji od sunarodnjaka Josipa Šimundže sa 7-6 (9), 6-2

U dvoboju dvojice Splićana 21-godišnji Poljičak je u prvom setu vodio 5-1, ali se Šimundža vratio osvojivši četiri gema u nizu. Ipak, bivši juniorski pobjednik Wimbledona je u 'tie-breaku' iskoristio petu set-loptu i došao do prednosti. U drugom setu je Poljičak od rezultata 2-2 nanizao četiri gema i tako došao do pobjede nakon točno dva sata borbe. 

Poljičak će biti jedini hrvatski predstavnik u četvrtfinalu, jer je u osmini finala poražen Puljanin Karlo Kajin, a bolji od njega sa 6-3, 6-3 bio je 4. nositelj, Talijan Tommaso Compagnucci. Kajin je u prvom setu odmah upao u zaostatak od 0-3, ali se uspio vratiti do 3-4, samo da bi opet izgubio servis. U drugom setu je od rezultata 3-3 talijanski tenisač nanizao tri gema za pobjedu. 

Kajin ipak ostaje u Poreču, jer je s Denijem Žmakom stigao do polufinala turnira parova. Oni su u četvrtfinalu svladali bosansko-hercegovačkog tenisača Dražena Petrovića i hrvatskog 20-godišnjaka Frana Rakonića sa 6-1, 6-3. U finalu turnira parova će zasigurno biti barem jedan hrvatski predstavnik, jer će Kajin i Žmak u polufinalu igrati protiv Josipa Šimundže i Nijemca Marca Majdanžića koji su bez borbe prošli do ove faze natjecanja.

Nažalost, Emanuel Ivanišević i Mili Poljičak neće obraniti naslov u turniru parova. U četvrtfinalu su ih zaustavili prvi nositelji, bosansko-hercegovački predstavnik Andrej Nedić i srpski tenisač Stefan Popović, koji su slavili sa 6-4, 7-5.
Ključne riječi
Istarska rivijera tenis Mili Poljičak

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!