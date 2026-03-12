Mili Poljičak prošao u četvrtfinale turnira u Poreču, pobijedio drugog Hrvata

U dvoboju dvojice Splićana 21-godišnji Poljičak je u prvom setu vodio 5-1, ali se Šimundža vratio osvojivši četiri gema u nizu. Ipak, bivši juniorski pobjednik Wimbledona je u 'tie-breaku' iskoristio petu set-loptu i došao do prednosti. U drugom setu je Poljičak od rezultata 2-2 nanizao četiri gema i tako došao do pobjede nakon točno dva sata borbe.

Poljičak će biti jedini hrvatski predstavnik u četvrtfinalu, jer je u osmini finala poražen Puljanin Karlo Kajin, a bolji od njega sa 6-3, 6-3 bio je 4. nositelj, Talijan Tommaso Compagnucci. Kajin je u prvom setu odmah upao u zaostatak od 0-3, ali se uspio vratiti do 3-4, samo da bi opet izgubio servis. U drugom setu je od rezultata 3-3 talijanski tenisač nanizao tri gema za pobjedu.

Kajin ipak ostaje u Poreču, jer je s Denijem Žmakom stigao do polufinala turnira parova. Oni su u četvrtfinalu svladali bosansko-hercegovačkog tenisača Dražena Petrovića i hrvatskog 20-godišnjaka Frana Rakonića sa 6-1, 6-3. U finalu turnira parova će zasigurno biti barem jedan hrvatski predstavnik, jer će Kajin i Žmak u polufinalu igrati protiv Josipa Šimundže i Nijemca Marca Majdanžića koji su bez borbe prošli do ove faze natjecanja.

Nažalost, Emanuel Ivanišević i Mili Poljičak neće obraniti naslov u turniru parova. U četvrtfinalu su ih zaustavili prvi nositelji, bosansko-hercegovački predstavnik Andrej Nedić i srpski tenisač Stefan Popović, koji su slavili sa 6-4, 7-5.