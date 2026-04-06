NAPOLI SLAVIO 1:0

Milan s Modrićem izgubio derbi i pao na treće mjesto na ljestvici

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
06.04.2026.
u 22:53

Aktualni prvaci tim su golom stigli do učinka od 65 bodova, dva više od Milana u redovima kojeg je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić odigrao čitav susret.

Nogometaši Napolija preskočili su Milan na drugom mjestu ljestvice talijanskog prvenstva minimalnom 1-0 domaćom pobjedom u međusobnom dvoboju u zadnjoj utakmici 31. kola.

Jedini gol na utakmici postigao je Politano u 79. minuti.

Uvjerljivo vodeći je Inter sa 72 boda.

REZULTATI 31. KOLA,
Subota:
Sassuolo - Cagliari 2-1 (Garcia ⁠50, Pinamonti 78 / Esposito 30-11m)
Verona - Fiorentina 0-1 (Fagioli 82)
Lazio - Parma 1-1 (Noslin 77 / Delprato 15)
Nedjelja:
Cremonese - Bologna 1-2 (Bonazzoli 90+1-11m / Joao Mario 3, Rowe 16)
Pisa - Torino 0-1 (Adams 80)
Inter - Roma 5-2 (Lautaro 1, 52, Calhanoglu 45+2, Thuram 55, Barella 63 / Mancini 40, Lo. Pellegrini 70)
Ponedjeljak:
Udinese - Como 0-0
Lecce - Atalanta 0-3 (Scalvini 29, Krstović 59, Raspadori 73)
Juventus - Genoa 2-0 (Bremer 4, McKennie 17)
Napoli - Milan 1-0 (Politano 79)

TABLICA:
 1.  Inter       31  23   3   5  71-26   72
 2.  Napoli      31  20   5   6  47-30   65
 3.  Milan       31  18   9   4  47-24   63
 4.  Como        31  16  10   5  53-22   58
 5.  Juventus    31  16   9   6  54-29   57
 6.  Roma        31  17   3  11  42-28   54
 7.  Atalanta    31  14  11   6  44-27   53
 8.  Bologna     31  13   6  12  40-37   45
 9.  Lazio       31  11  11   9  32-29   44
10.  Sassuolo    31  12   6  13  38-41   42
11.  Udinese     31  11   7  13  35-42   40
12.  Torino      31  10   6  15  35-53   36
13.  Parma       31   8  11  12  22-39   35
14.  Genoa       31   8   9  14  36-44   33
15.  Fiorentina  31   7  11  13  36-44   32
16.  Cagliari    31   7   9  15  32-44   30
17.  Cremonese   31   6   9  16  26-46   27
18.  Lecce       31   7   6  18  21-43   27
19.  Verona      31   3   9  19  22-53   18
20.  Pisa        31   2  12  17  23-55   18
