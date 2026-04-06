Milan s Modrićem izgubio derbi i pao na treće mjesto na ljestvici

Nogometaši Napolija preskočili su Milan na drugom mjestu ljestvice talijanskog prvenstva minimalnom 1-0 domaćom pobjedom u međusobnom dvoboju u zadnjoj utakmici 31. kola.
Jedini gol na utakmici postigao je Politano u 79. minuti.
Aktualni prvaci tim su golom stigli do učinka od 65 bodova, dva više od Milana u redovima kojeg je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić odigrao čitav susret.
Uvjerljivo vodeći je Inter sa 72 boda.
REZULTATI 31. KOLA,
Subota:
Sassuolo - Cagliari 2-1 (Garcia 50, Pinamonti 78 / Esposito 30-11m)
Verona - Fiorentina 0-1 (Fagioli 82)
Lazio - Parma 1-1 (Noslin 77 / Delprato 15)
Nedjelja:
Cremonese - Bologna 1-2 (Bonazzoli 90+1-11m / Joao Mario 3, Rowe 16)
Pisa - Torino 0-1 (Adams 80)
Inter - Roma 5-2 (Lautaro 1, 52, Calhanoglu 45+2, Thuram 55, Barella 63 / Mancini 40, Lo. Pellegrini 70)
Ponedjeljak:
Udinese - Como 0-0
Lecce - Atalanta 0-3 (Scalvini 29, Krstović 59, Raspadori 73)
Juventus - Genoa 2-0 (Bremer 4, McKennie 17)
Napoli - Milan 1-0 (Politano 79)
TABLICA:
1. Inter 31 23 3 5 71-26 72
2. Napoli 31 20 5 6 47-30 65
3. Milan 31 18 9 4 47-24 63
4. Como 31 16 10 5 53-22 58
5. Juventus 31 16 9 6 54-29 57
6. Roma 31 17 3 11 42-28 54
7. Atalanta 31 14 11 6 44-27 53
8. Bologna 31 13 6 12 40-37 45
9. Lazio 31 11 11 9 32-29 44
10. Sassuolo 31 12 6 13 38-41 42
11. Udinese 31 11 7 13 35-42 40
12. Torino 31 10 6 15 35-53 36
13. Parma 31 8 11 12 22-39 35
14. Genoa 31 8 9 14 36-44 33
15. Fiorentina 31 7 11 13 36-44 32
16. Cagliari 31 7 9 15 32-44 30
17. Cremonese 31 6 9 16 26-46 27
18. Lecce 31 7 6 18 21-43 27
19. Verona 31 3 9 19 22-53 18
20. Pisa 31 2 12 17 23-55 18