SERIE A

Inter utrpao Romi pet komada i dodatno se odvojio na vrhu

Interov kapetan Lautaro Martinez je povratak u momčad proslavio postigavši dva gola, oba na asistenciju Marcusa Thurama

Nogometaši milanskog Intera s uvjerljivih su 5-2 pobijedili Romu u posljednjoj utakmici 31. kola talijanske Serie A i tako su privremeno stvorili devet bodova prednosti pred drugoplasiranim Milanom, koji će u ponedjeljak gostovati u Napulju.

Interov kapetan Lautaro Martinez je povratak u momčad proslavio postigavši dva gola, oba na asistenciju Marcusa Thurama. Prvi put je mrežu zatresao već na isteku prve minute, a drugi put u 52. minuti. Hakan Calhanoglu je u dodatku prvog poluvremena projektilom s 30-ak metara svladao Svilara, a u 55. minuti je ubacio iz kuta za gol glavom Marcusa Thurama. Nicolo Barella je u 63. minuti projurio gostujućom obranom i postigao gol za 5-1.

Roma je golom Gianluce Mancinija u 40. minuti izjednačila na 1-1, a u 70. minuti je Lorenzo Pellegrini pogodio za smanjenje Interove prednosti na 5-2.

Hrvatski reprezentativac Petar Sučić je igrao od 66. minute, kad je zamijenio Calhanoglua.

Inter ima 72 boda, devet više od Milana i deset više od aktualnog prvaka Napolija. Roma je ostala na šestom mjestu s 54 boda.
