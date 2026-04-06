Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 81
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Tko bi to očekivao

Najobičniju objavu BiH kluba pogledalo nekoliko milijuna ljudi, razlog je ova fotografija

Utakmica 18. kola Premijer lige između FK Sarajevo i FK Željezničar odigrana je na Olimpijskom stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu
Elmedin Hajrovic
VL
Autor
Hrvoje Delač
06.04.2026.
u 13:00

Do trenutka pisanja ovog članka fotografiju je pogledalo više od 3 milijuna korisnika

Nogometna groznica trese Bosnu i Hercegovinu nakon što se njihova reprezentacija plasirala na Svjetsko prvenmstvo koje u lipnju počinje u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Zmajevi su u Zenici nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca pobijedili Italiju i drugi put se plasirali na Mundijal, a u njihovoj skupini bit će Kanada, Švicarska i Katar.

Nakon tog velikog uspjeha BiH se ponovno okrenula domaćem prvenstvu, a u subotu su se sastali Željezničar i Sarajevo. Utakmica je završena bez pogodaka, a Željo je nakon posljednjeg sučeva zvižduka na društvenim mrežama objavio fotografiju i napisao: Kraj.

Posve benigna objava na kraju je postala viralna, a sve zbog fotografije koju možete vidjeti ispod.

"Od svih fotografija, izabrali ste baš ovu", pisali su korisnici ispod objave.

To im se očito toliko svidjelo da su krenuli sa zafrkancijom, iskoristili su to u brojnim šalama na internetu, a vijest su uskoro krenuli objavljivati regionalni portali. Zbog svega toga tu je objavu dosad vidjelo više od 3 milijuna korisnika...

Ključne riječi
BiH Sarajevo Željezničar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!