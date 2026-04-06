Najobičniju objavu BiH kluba pogledalo nekoliko milijuna ljudi, razlog je ova fotografija

Nogometna groznica trese Bosnu i Hercegovinu nakon što se njihova reprezentacija plasirala na Svjetsko prvenmstvo koje u lipnju počinje u SAD-u, Meksiku i Kanadi.
Zmajevi su u Zenici nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca pobijedili Italiju i drugi put se plasirali na Mundijal, a u njihovoj skupini bit će Kanada, Švicarska i Katar.
Nakon tog velikog uspjeha BiH se ponovno okrenula domaćem prvenstvu, a u subotu su se sastali Željezničar i Sarajevo. Utakmica je završena bez pogodaka, a Željo je nakon posljednjeg sučeva zvižduka na društvenim mrežama objavio fotografiju i napisao: Kraj.
Posve benigna objava na kraju je postala viralna, a sve zbog fotografije koju možete vidjeti ispod.
"Od svih fotografija, izabrali ste baš ovu", pisali su korisnici ispod objave.
To im se očito toliko svidjelo da su krenuli sa zafrkancijom, iskoristili su to u brojnim šalama na internetu, a vijest su uskoro krenuli objavljivati regionalni portali. Zbog svega toga tu je objavu dosad vidjelo više od 3 milijuna korisnika...