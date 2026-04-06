Komentari
OPET PROZIVA

Nova salva Trumpovih kritika, pobrojao niz zemalja: 'A onda dolazimo do NATO-a...'

U.S. President Trump holds a press conference in the briefing room at the White House
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS
Autor
Dora Taslak
06.04.2026.
u 23:25

"Nismo ih trebali, očito, jer nam nisu uopće pomogli", poručio je američki čelnik

Američki predsjednik Donald Trump nerijetko ima oštre komentare o NATO-u, a nedavno je čak i zaprijetio kako bi ga SAD mogao napustiti. On je i danas, između ostaloga, kritizirao članice saveza jer nisu, kako je istaknuo, pomogle oko sukoba na Bliskom istoku. Uz to, osvrnuo se i na početak razdora te komentirao kako je su sve napetosti počele. "Sve je počelo, ako želite znati istinu, s Grenlandom. Mi želimo Grenland. Oni ga ne žele dati nama. A ja sam rekao ‘zbogom’", naveo je Trump tijekom konferencije za medije na kojoj je NATO nazvao "tigrom od papira", prenosi CNN.

"Nismo ih trebali, očito, jer nam nisu uopće pomogli", poručio je američki čelnik. Pritom, imenovao je sve američke saveznike za koje smatra da im nisu pomogli: "Japan nam nije pomogao, Australija nam nije pomogla, Južna Koreja nam nije pomogla, a onda dolazimo do NATO-a - NATO nam nije pomogao."

Iako je Trump i ranije kritizirao NATO i Europljane, posljednjih je dana dodatno zaoštrio svoju retoriku. Naime, on je za The Telegraph izjavio da ozbiljno razmatra povlačenje iz NATO-a, nakon što se savez nije pridružio njegovom ratu protiv Irana.

Saveznici su odbili Trumpov zahtjev da pošalju ratne brodove kako bi ponovno otvorili Hormuški tjesnac kroz koji prolazi 20 posto svjetske nafte. "Mi smo bili tamo automatski, uključujući Ukrajinu. Ukrajina nije bila naš problem. To je bio test, i bili smo tamo za njih, i uvijek bismo bili tamo za njih. Oni nisu bili tamo za nas", kazao je ranije.
Masovni napad dronovima u Rusiji: Pogođena zgrada, pola milijuna bez struje, šire se dramatične snimke

Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
23:33 06.04.2026.

Pa što će Trumpu NATO u Zaljevu ako priča kako Iran više nema mornaricu i zrakopplovstvo, a i vojska mu je potpuno uništena? Zašto sam ne otvori Hormuški tjesnac i tako postane glavni frajer?

DonQuijote
23:35 06.04.2026.

Zapravo je vrlo ohrabrujuce da zemlje Nata nisu pomogle. Suludi i nepotrebni rat ludog americkog predsjednika nisu prihvatile kao svoj rat. Americka vojska ga kao predsjednika mora slusati ali cini se da ga ni oni ne sljive previse a tome svjedoci i serija smjena generala i visokih duznisnika. Slijedi opoziv Trumpa i ludara jer normalan definitivno nije. Strasno je sto je takav covjek uopce mogao doci na takvu poziciju.

Vivian
23:35 06.04.2026.

Ja ovo, ja ono ja ja ja...

