Nova salva Trumpovih kritika, pobrojao niz zemalja: 'A onda dolazimo do NATO-a...'

Američki predsjednik Donald Trump nerijetko ima oštre komentare o NATO-u, a nedavno je čak i zaprijetio kako bi ga SAD mogao napustiti. On je i danas, između ostaloga, kritizirao članice saveza jer nisu, kako je istaknuo, pomogle oko sukoba na Bliskom istoku. Uz to, osvrnuo se i na početak razdora te komentirao kako je su sve napetosti počele. "Sve je počelo, ako želite znati istinu, s Grenlandom. Mi želimo Grenland. Oni ga ne žele dati nama. A ja sam rekao ‘zbogom’", naveo je Trump tijekom konferencije za medije na kojoj je NATO nazvao "tigrom od papira", prenosi CNN.

"Nismo ih trebali, očito, jer nam nisu uopće pomogli", poručio je američki čelnik. Pritom, imenovao je sve američke saveznike za koje smatra da im nisu pomogli: "Japan nam nije pomogao, Australija nam nije pomogla, Južna Koreja nam nije pomogla, a onda dolazimo do NATO-a - NATO nam nije pomogao."

Iako je Trump i ranije kritizirao NATO i Europljane, posljednjih je dana dodatno zaoštrio svoju retoriku. Naime, on je za The Telegraph izjavio da ozbiljno razmatra povlačenje iz NATO-a, nakon što se savez nije pridružio njegovom ratu protiv Irana.

Saveznici su odbili Trumpov zahtjev da pošalju ratne brodove kako bi ponovno otvorili Hormuški tjesnac kroz koji prolazi 20 posto svjetske nafte. "Mi smo bili tamo automatski, uključujući Ukrajinu. Ukrajina nije bila naš problem. To je bio test, i bili smo tamo za njih, i uvijek bismo bili tamo za njih. Oni nisu bili tamo za nas", kazao je ranije.