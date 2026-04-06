Dinamo je gadno pogriješio s njim, a ono što on sad radi je ludo! Nepoznati detalj sve je promijenio

Prošle sezone nagovijestio je da bi mogao postati novi vođa Dinama, na pripremama to potvrdio, a onda je - dobivao mrvice. Riječ je o Luki Stojkoviću koji donedavno nije baš najbolje kotirao u Maksimiru, bio je čak i blizu odlaska, ali je ostao i sad eksplodirao.



Na ljetnim pripremam prije početka sezone mladi hrvatski nogometaš ostavio je dobar dojam, svi su bili uvjereni da će biti jedan od vođa novog Dinama, ali početak sezone donio mu je - klupu. Trener Kovačević, ali i predsjednik kluba Boban nisu ga vidjeli kao igrača koji se uklapa u njihov sustav 4-3-3. Naravno, znali su da on posjeduje talent, da ima ono nešto, dobivao je kakvu - takvu minutažu, ali nisu bili sigurni da on može igrati osmicu.



Možda je i to pomoglo u cijeloj priči, možda je to u Stojkoviću probudilo inat pa se dodatno potrudio da pokaže da nije samo klasični fantazista, da može ponuditi puno više toga, i to u oba pravca.



Stojković je šutio i radio, čekao svoju priliku, vjerujući u sebe. Mogao je u siječnju otići, klub ga je bio spreman pustiti na Bliski istok, ali tad je prelomio sam Stojković. Priča koja je do nas došla govori da je Luka razgovarao s Kovačevićem i Bobanom te im rekao da želi ostati i dokazati, da on planira s Dinamom napraviti velike stvari.

Upravo to, saznali smo, oduševilo je sve u Maksimiru i počeli su ga gledati drugačijim očima. I sreća njihova da je bilo tako jer, uz sve što su pogodili ove sezone, na njegovu slučaju mogli su gadno pogriješiti. Stojke trenutačno igra vrhunski, zaista je izrastao u pravog igrača koji će Dinamu i njegovim navijačima donijeti još puno radosti, a jednog dana i puno milijuna. Zasigurno znatno više nego što bi donio da je zimus otišao...



Eksplozija u njegovoj igri o kojoj trenutačno govorimo zaista odjekuje daleko, takve igre mogu pružiti samo najveći majstori. U posljednjih sedam utakmica u svim natjecanjima postigao je šest pogodaka io upisao osam asistencija, što su brojke koje ostavljaju bez teksta. Ali nije sve ni u brojkama, dojam koji ostavlja, samopouzdanje kojim pršti i sve što na terenu pokazuje doveli su ga u žižu javnosti i trenutačno se vode velike polemike treba li ga Zlatko Dalić voditi na SP. Luka je na pretpozivu, čime mu je izbornik jasno dao do znanja da ga prati, ali popis putnika već je skoro definiran. I u Dinamu mogu žaliti što su mu početkom sezone pretpostavljali Ljubičića, pa čak i Villara. Da nisu, da su Luki dali glavnu ulogu, danas bi, uvjereni smo, već čekirao vizu za SAD.