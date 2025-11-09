Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 46
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
MLS

Messi s po dva gola i asistencije odveo Inter Miami preko Nashvillea

FIFA Club World Cup - Round of 16 - Paris St Germain v Inter Miami CF
Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS
1/2
VL
Autor
Hina
09.11.2025.
u 11:34

Messi je zabio prva dva gola na utakmici u 10. i 39. minuta, da bi u drugom poluvremenu asistirao Allendeu za treći i četvrti pogodak u 73. i 76. minuti.

Legendarni Argentinac, 38-godišnji Lionel Messi s dva je gola i dvije asistencije predvodio Inter Miami do 4-0 pobjede protiv Nashvillea u odlučujućoj trećoj utakmici četvrtfinala doigravanja Istočne konferencije MLS-a.

Messi je zabio prva dva gola na utakmici u 10. i 39. minuta, da bi u drugom poluvremenu asistirao Allendeu za treći i četvrti pogodak u 73. i 76. minuti.

Inter Miami je ovom pobjedom osigurao gostujući dvoboj protiv Cincinnatija koji će se igrati za dva tjedna.

U drugom polufnalu Istoka sastat će se Philadelphia Union i New York City, prvi par polufinala Zapada čine Vancouver Whitecaps i Los Angeles FC, dok u drugom Minnesot United čeka bolje iz ogleda San Diego - Portalnd Timbers koji će odlučujući treći dvoboj igrati u nedjelju.

U konferencijskim polufinalima i finalima te u finalu MLS-a igra se po jedna utakmica.
Ključne riječi
Inter Miami Lionel Messi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja