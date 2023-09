Messi kritizirao svoj bivši klub: Jedini ja nisam dobio priznanje

Jedini sam član svjetskog prvaka koji nije dobio priznanje od svog tadašnjeg kluba, rekao je 36-godišnji argentinski nogometaš Lionel Messi u razgovoru za argentinske medije, a osvrćući se još jednom na razdoblje provedeno u Paris St. Germainu.

U pariškom klubu Messi je igrao od 2021. do 2023. godine, nakon što je skoro dva desetljeća boravio u Barceloni s kojom je osvojio apsolutno sve i pritom postao najboljih svjetski nogometaš. Kratki dio karijere u PSG-u neće mu ostati u lijepom sjećanju.

„Uvijek sam govorio da razdoblje u PSG-u neću pamtiti po dobrome. Uz sve što sam rekao mogu spomenuti i to da sam ja jedini član Argentine, svjetskih prvaka, koji od svog tadašnjeg kluba, a to je bio PSG, nije dobio priznanje. No, ako ništa drugo pamtit ću PSG kao klub u kojem sam bio kada sam postao svjetski prvak“, rekao je Messi kojeg su argentinski novinari još jednom pitali za mogući nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

„Daleko je taj turnir, tri godine su puno, pogotovo kada imate godina kao i ja. Trenutačno mi je u fokusu nastup na Copa Americi, a o SP-u ćemo razmišljati, ozbiljno ili ne, nakon toga“, dodao je Messi koji je u 176 nastupa za argentinsku reprezentaciju postigao 104 gola te je njen rekorder.