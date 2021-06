Mektić i Pavić povukli se s Roland Garrosa, a doznali smo i zašto

Prvi nositelji Roland Garrosa u konkurenciji muških parova Nikola Mektić i Mate Pavić morali su odustati od nastupa na drugom Grand Slam turniru sezone zbog zdravstvenih problema. Kod obojice je, naime, utvrđena zaraza koronavirusom pa su zbog toga morali u izolaciju.

- Imamo uobičajene simptome, malo smo bolesni, ali ne previše zasad. Nadajmo se da će tako i ostati - kazao nam je Mektić u kratkom razgovoru, a na upit zna li se kako su se zarazili, odgovorio je:

- Da se to može znati, život bi svima nama bio lakši posljednje dvije godine.

To je zbilja šteta, Nikoli i Mati dogodilo se to baš kad im je krenulo i kad su, nakon osvojenih čak šest turnira ove godine, očekivali i pohod na prvi naslov na Grand Slam turnirima. Umjesto Mektića i Pavića u ždrijeb su uvršteni Španjolci Andujar i Martinez.

Nama će pak u četvrtak najzanimljiviji biti dvoboj drugog kola turnira tenisača između našeg Marina Čilića i Rogera Federera (16, Eurosport). Znamo već da je odnos u pobjedama 9-1, ali Švicarac pamti da ga je Hrvat namučio i u nekim drugim dvobojima, a ne samo na US openu 2014. otkad datira jedina Čilićeva pobjeda. I dok Marin mudro šuti (iz njegova tabora objašnjavaju da je to zato što dio hrvatske javnosti svaku njegovu izjavu dočeka na nož), Federer uoči tog dvoboja ističe:

- Nisam ga gledao kako igra prošle godine, ali čini mi se da je imao određenih problema. Stari Čilić jako je udarao i teško je bilo ostati agresivan protiv njega i ne dopustiti mu da razvije svoju igru. U svakom slučaju bit će mi čast igrati opet protiv njega.