Medvedev: Teniski kalendar treba sasvim mijenjati, a samo mi nemojte dati meč u 11 sati...

Španjolski tenisač Carlos Alcaraz plasirao se u osminu finala zemljanog ATP Masters 1000 turnira u Rimu nakon 7-6(2), 6-2 pobjede protiv srpskog igrača Lasla Đerea. U osmini finala Alcarazu slijedi meč protiv ruskog tenisača Karena Hačanova koji je ove nedjelje izgubio samo tri gema u meču trećeg kola. Sa 6-3, 6-0 je svladao domaćeg igrača Francesca Passara. Najdramatičniji meč trećeg kola ove nedjelje na zemljanom ATP Masters 1000 turniru u Rimu odigrali su francuski tenisač Corentin Moutet i Danac Holger Rune u kojem je na kraju slavio Moutet sa 7-5, 5-7, 7-6(4). Meč je trajao čak tri sata i 44 minute, s tim da je Moutet skoro upropastio vodstvo 5-3 u trećem setu.

Njemački tenisač Alexander Zverev, drugi nositelj rimskog turnira, bio je uvjerljiv u meču protiv 20-godišnjeg litavskog igrača Viliusa Gaubasa kojeg je pobijedio sa 6-4, 6-0. U ženskom dijelu turnira ispala je Kazahstanka Jelena Ribakina koju je svladala Kanađanka Bianca Andreescu sa 6-2, 6-4. Kolo ranije je Andreescu bila bolja i od najbolje hrvatske tenisačice Donne Vekić. Ranije u nedjelju u 3. kolu slavio je i Rus Daniil Medvedev, koji je pobijedio Australca Alexeja Popyrina sa 6:4, 6:1. Medvedev je poznat po tome da je nekad glasno iskaljivao svoj prijezir prema zemljanoj podlozi, no u posljednje vrijeme mu ide bolje na toj podlozi. Uostalom, veliki ATP Masters u Rimu je i osvojio 2023. godine. Nakon pobjede protiv Alekseja Popyrina upitao sam Medveda je li mu upravo Rim najdraži od svih zemljanih turnira, ili barem manje grozan.

"Zapravo sad volim sve turnire na zemlji. Vidio sam neku statistiku da zapravo na turnirima Masters serije igram bolje kad su na zemlji nego na tvrdoj podlozi. Sad sam gubio i vrlo rano na tvrdoj podlozi na Mastersima, a evo na zemljanim dugo nisam izgubio već u prvom meču. Izgleda da na zemlji ne gubim protiv igrača koji su van Top 20. Tako mi je netko rekao. Uglavnom, sasvim se dobro osjećam i na zemlji u Rimu i radujem se sljedećim mečevima",

S obzirom na to da tenisači većinom igraju mečeve popodne ili navečer, na nekim turnirima čak i kasno navečer, nekima je malo nezgodno kad na većim turnirima poput Rima moraju igrati već od 11 sati. I Medvedev se osvrnuo na te rane početke mečeva. "Sumnjam da puno igrača voli igrati tako rano, već u 11 sati. Ali, jesam čuo da je nekima to i sasvim OK. Evo, recimo Grigor Dimitrov, on kaže da se rano budi. Čak i kad nema meč taj dan, kaže da se ustaje u 6 ujutro ili 7 ujutro, a u tom slučaju onda može i igrati bez problema već u 11 sati, za njega je to u redu. Ali, meni je to nezgodno. Ako se probudim u 10 ujutro pa nemoguće je da sam spreman za meč već u 11 sati. Ako igram u toliko sati, onda se moram ustati u 7 ujutro ili 6.45, a to je za mene vrlo rano pa nikako ne volim te ranije satnice. Ali, nekako se navikneš i na to, pobijedio sam i u puno takvim mečeva. Ali, što će biti kad ću imati 35 godina, hoću li se samo ustati i igrati? Ili ću samo predati meč. Zezaju me u mom timu da onda samo to ne napravim u Šangaju do kojeg treba puno putovati, tu je i vremenska razlika pa onda treniraš pet dana samo da bi predao zbog ranog meča... Uglavnom, ja mislim da ne bi trebali počinjati s mečevima prije 12 sati. Razumijem da bilo što kasnije bi bilo teško za organizirati cijeli raspored, ali barem jedan sat pomaknuti to ne bi trebalo puno otežati ili promijeniti za ostatak rasporeda."

Velika teniska priča je i brzina terena u Rimu, odnosno sporost podloge u odnosu na neke druge turnire na zemljanoj podlozi. Neki to pripisuju razlikom u nadmorskoj visini, neki pripremi podloge, a neki poput tenisača Alexandera Zvereva okrivljuju - različite loptice... A turnir u Rimu je ove godine dobio i novi stadion - Supertenisku arenu na kojoj je Medvedev igrao u nedjelju i pobijedio Popyrina. "Ovo je prva godina tog terena i moj prvi meč tamo. Čini mi se da su uvjeti isti kao na ostalim terenima u Rimu. Osim Grand Standa, koji je obično najbrži teren u Rimu. Možda je Supertenis arena mrvicu brža od terena na stadionu Pietrangeli, no taj je, pak, obično najsporiji. Uglavnom, dobro sam se osjećao i na tom novom terenu", kaže Medvedev.

Dok se redovni ATP i WTA turniri igraju u tjedan dana, a Grand Slam turniri u 2 tjedna (ne računajući kvalifikacije), Masters turniri se igraju u razdoblju od tjedan i pol. Poznato je da je teniski kalendar dosta zgusnut i da teniska sezona potraje skoro cijelu godinu na što se tenisači znaju žaliti, barem oni s top nivoa koji najčešće moraju i igrati kroz gotovo cijelu godinu.

"Teniski kalendar bi trebao biti posve drugačiji. Uvijek sam govorio da bi Mastersi trebali biti na cijela dva tjedna i da imate slobodni dan i u kasnijim stadijima turnira kao na Grand Slamu. Zbog zgusnustog rasporeda morao sam preskočiti neke turnire, nisam igrao u Münchenu ni u Barceloni. Neću igrati ni u Hamburgu. A kad preskočit takve turnire, netko drugi će osvojiti 500 bodova za naslov, OK nisam osvojio turnir neko vrijeme pa ne znači da bih baš ja osvojio te bodove, ali netko drugi sigurno bude, a svi su ti konkurencija. A ako želiš igrati sve turnire, onda imaš u rasporedu 10 turnira zaredom, a to nije dobro ni za tvoje mentalno zdravlje ni za tvoje tijelo. Mastersi bi jednostavno trebali trajati puna dva tjedna. Nemam pojma kako to izvesti, to nije moje područje...", poručuje Medvedev.

ATP Rim, 3. kolo:

Carlos Alcaraz (Špa/3) - Laslo Đere (Srb) 7-6(2), 6-2

Danil Medvjedev (10) - Alexei Popyrin (Aus/24) 6-4, 6-1

Arthur Fils (Fra/13) - Stefanos Tsitsipas (Grč/18) 2-6, 6-4, 6-2

Corentin Moutet (Fra) - Holger Rune (Dan/9) 7-5, 5-7, 7-6(4)

Lorenzo Musetti (Ita/8) - Brandon Nakashima (SAD/28) 6-4, 6-3

Jack Draper (VB/5) - Vit Kopriva (Češ) 6-4, 6-3

Alexander Zverev (Njem/2) - Vilius Gaubas (Lit) 6-4, 6-0

Karen Hačanov (23) - Francesco Passaro (Ita) 6-3, 6-0

WTA Rim, 3. kolo:

Arina Sabalenka (1) - Sofia Kenin (SAD/31) 3-6, 6-3, 6-3

Marta Kostjuk (Ukr) - Leylah Fernandez (Kan/24) 6-4, 6-2

Emma Raducanu (VB) - Veronika Kudermetova 5-7, 6-0, 6-1

Coco Gauff (SAD/4) - Magda Linette (Polj/32) 7-5, 6-3

Bianca Andreescu (Kan) - Jelena Ribakina (Kaz/11) 6-2, 6-4

Clara Tauson (Dan/22) - Emma Navarro (SAD/10) 3-6, 6-0, 6-4

Qinwen Zheng (Kin/8) - Magdalena Frech (Polj/26) 6-3, 6-2

Mira Andrejeva (7) - Linda Noskova (Češ/30) 6-1, 7-5