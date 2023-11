Mediji iz regije: 'Dinamo nastavlja tonuti. U sezoni iz noćne more prijeti im prekid dominacije'

Češka Viktoria je na svom stadionu u Plzenu svladala zagrebački Dinamo s 1-0 (1-0), baš kao što je to učinila i prije dva tjedna na Maksimiru, te je dva kola prije kraja grupne faze osigurala prvo mjesto u skupini C Konferencijske lige. Viktoria je do pobjedničkog pogotka došla u 35. minuti iz kaznenog udarca koji je skrivio Josip Mišić, jer ga je lopta pogodila u ruku. Kao i u pobjedi češke momčadi u Zagrebu, precizan izvođač jedanaesterca bio je češki napadač Tomaš Chory.

Je li Dinamo teško oštećen zbog spornog zaleđa?

O porazu Dinama raspisali su se regionalni mediji.

- Dinamo Zagreb nastavlja tonuti. Česi nanijeli novi težak udarac hrvatskom prvaku - naslov je srpskog Sportala uz komentar:

- Poništen je Dinamu penal, kao i gol u sudačkoj nadoknadi jer je dosuđeno zaleđe. Ali to ne može biti opravdanje za loše igre u posljednje vrijeme. Za Dinamo je ovo sezona iz košmara, posebno jer mu visi prekid dominacije u Hrvatskoj.

BiH portal SportSport.ba piše da je Dinamo imao 'noć nesreće u Plzenu'. Uzbudljiva utakmica odlučena je pogotkom s bijele točke, a Modri će sanjati VAR, navode kolege iz susjedne Bosne i Hercegovine.

Drugi portal iz Bosne i Hercegovine Klix.ba izdvojio je izjavu Sandra Kulenovića nakon utakmice. 'Napadač Dinama bijesan poslije poništenog gola u 94. minuti susreta protiv Plzena' pišu iz Klixa i dodaje kako je zaleđe bilo gotovo nevidljivo iz prijenosa uživo.