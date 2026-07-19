Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 19
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KAPETAN FRANCUSKE

Mbappe s dva gola Engleskoj postao najbolji strijelac u povijesti SP-a

FIFA World Cup 2026 - Bronze Final - France v England
Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS
1/5
VL
Autor
Hina
19.07.2026.
u 07:00

Francuska je četvrti put igrala za treće mjesto te je drugi put ostala bez odličja, 1982. je izgubila od Poljske, dok je bronce osvajala 1958. i 1986. pobjedama protiv Njemačke i Belgije.

Nogometna reprezentacija Engleske osvojila je treće mjesto na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu zahvaljujući 6-4 (4-0) pobjedi protiv Francuske u Miamiju.

Engleska je nakon prvog poluvremena vodila 4-0, golove su postigli Declan Rice (3), Ezri Konsa (18) i Bukayo Saka (37, 45+1, no Francuska se uspjela vratiti i smanjiti na 4-3, a strijelci su bili Kylian Mbappe (48, 66) i Bradley Barcola (54). Ipak, pred sam kraj susreta Saka (87-11m) je realizirao kazneni udarac za "hat-trick" i osiguranje pobjede. Duboko u sudačkoj nadoknade Ousmane Dembele (90+6) je smanjio na 5-4 prije no što je Jude Bellingham (90+8) postavio konačni rezultat. 

Za Englesku je ovo bila treća utakmica za treće mjesto u povijesti te prva pobjeda, nakon poraza od Italije 1990. i Belgije 2018.

Francuska je, pak, četvrti put igrala za treće mjesto te je drugi put ostala bez odličja, 1982. je izgubila od Poljske, dok je bronce osvajala 1958. i 1986. pobjedama protiv Njemačke i Belgije.

S dva postignuta pogotka protiv Engleske Mbappe je stigao do učinka od 10 pogodaka na ovom SP-u te je u odličnoj poziciji postati najbolji strijelac te tako ponoviti doseg iz Katra 2022. Sada je na vrhu ljestvice strijelaca s dva gola više od drugog Lionela Messija. Također, Mbappe je postao i najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, sada je na 22 postignuta gola, dok je Messi drugi sa 21.
Ključne riječi
Francuska reprezentacija Kylian Mbappe

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!