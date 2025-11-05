Mateo Kovačić propušta Svjetsko prvenstvo? Stigle loše prognoze o njegovom stanju

Loše vijesti za hrvatsku nogometnu reprezentaciju i Manchester City potvrdio je trener engleskog prvaka Pep Guardiola nakon pobjede protiv Bournemoutha (3:1), izjavivši kako će Mateo Kovačić zbog ozljede pete izbivati s terena "značajno dulje vrijeme". Iako Guardiola nije precizirao o kolikom se periodu radi, engleski i hrvatski mediji, pozivajući se na izvore bliske klubu, donose crne prognoze koje govore o pauzi od čak četiri mjeseca. To bi značilo da bi se Kovačić na teren mogao vratiti tek u veljači ili ožujku, što dovodi u pitanje ne samo ključni dio klupske sezone, već i njegove nastupe za reprezentaciju u ključnim utakmicama koje slijede, a u najgorem scenariju i spremnost za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Kovačić je osjetio novu bol u području pete, što je posljedica problema koji se vuku još od operacije Ahilove tetive kojoj je bio podvrgnut na kraju prošle sezone u lipnju. Hrvatski veznjak otputovao je u London na pregled magnetskom rezonancijom, a rezultati su pokazali kalcifikaciju u peti koja uzrokuje bol i upalu. Konzervativna terapija u Manchester Cityju nije dala rezultate, zbog čega je odlučeno da je nova operacija nužna. Iako se navodi da će ovaj zahvat biti "lakše strukture" od onog prethodnog, proces rehabilitacije zahtijevat će dugo i strpljivo razdoblje oporavka, procijenjeno na otprilike četiri mjeseca, što znači da je tekuća polusezona za njega nažalost već završena.

Ova ozljeda dolazi u najgorem mogućem trenutku za Kovačića, koji proživljava iznimno frustrirajuću sezonu 2025./26. Zbog oporavka od ljetne operacije Ahilove tetive propustio je sami početak sezone, a do sada je uspio odigrati svega 37 minuta. Taman kada se očekivao njegov potpuni povratak u Guardioline planove, uslijedio je novi, još teži udarac koji ga ponovno na duže vrijeme udaljava s terena. Njegovo iskustvo, mirnoća u posjedu lopte i kvaliteta u igri pod pritiskom bit će nenadoknadivi za Manchester City u gustom rasporedu koji ih čeka u Premier ligi i Ligi prvaka, a njegov izostanak ostavlja veliku prazninu u srcu veznog reda.

Posljedice Kovačićeve ozljede najviše će osjetiti hrvatska nogometna reprezentacija. Sasvim je sigurno da će propustiti zadnje kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo koje su na rasporedu u studenom, protiv Farskih otoka i Crne Gore što izborniku stavlja dodatan teret na leđa u potrazi za alternativnim rješenjima. Iako trenutno nema službenih informacija da će propustiti i samo Svjetsko prvenstvo, duga pauza i neizvjestan povratak na teren krajem veljače ili početkom ožujka ostavljaju vrlo malo vremena za povratak u natjecateljsku formu potrebnu za najveću svjetsku smotru. Cijela nogometna javnost s nestrpljenjem će pratiti njegov oporavak, nadajući se da će se jedan od ključnih igrača vatrenih ipak uspjeti spremiti za ljeto 2026.