Mate Pavić napokon se oglasio: 'Dok je on tamo, ja ne igram za Hrvatsku!'

Mate Pavić imao je fenomenalan nastup u Australiji i kući se vraća s dva Grand Slam naslova. U u konkurenciji muških parova slavio je s Austrijancem Oliverom Marachom, u mješovitoj konkurenciji s Kanađankom Gabrielom Dabrowski.

Naravno da se odmah pokrenulo pitanje njegova igranja za hrvatsku reprezentaciju, a izbornik Krajan sinoć je rekao da ga zove, ali da se Mate ne javlja. Pavić je danas za HRT odgovorio na tu tvrdnju.

– Koliko sam pročitao izjave, izbornik Krajan rekao je da me zvao svaki put za sve susrete, a to je daleko od istine. Nikakav poziv nisam dobio zadnje tri godine, od 2014. do 2017. Istina je da sam zadnji put dobio poziv, koji je više bio na inicijativu i poticaj nekih drugih osoba s kojima se sjelo i probalo razgovarati i riješiti problem koji postoji. S moje strane, nažalost, to je sada završena priča, rekao je Pavić za HRT i zaključio:

– Dok je Krajan izbornik Davis kup reprezentacije, ja – nažalost – neću biti tamo!

Dodajmo kako će u prvom kolu Svjetske skupine Davisova kupa Hrvatska od 2. do 4. veljače ugostiti Kanadu u Osijeku.