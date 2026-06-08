Na ovom će SP-u igrati čak osam parova braće! Neki bi se mogli naći i na suprotnim stranama

Svjetsko nogometno prvenstvo u Americi bit će posebno i po rijetkoj obiteljskoj priči s čak osam parova braće raspoređenih diljem turnira. Neki će dijeliti istu svlačionicu, a drugi bi se mogli naći na suprotnim stranama ako se ždrijeb i rezultati razviju na odgovarajući način.

Jedna od poznatijih braća na turniru su Désiré i Guéla Doué. Desni bek Strasbourga Guéla Doué nastupa za Obalu Bjelokosti, dok krilni napadač PSG-a Désiré Doué igra za Francusku. Guéla je za svoju reprezentaciju upisao 20 nastupa i tri pogotka, dok Désiré ima šest nastupa i dva gola za Francusku.

Sličnu priču imaju i braća Williams. Iñaki i Nico Williams obojica igraju za Athletic Club, ali Iñaki je odabrao Ganu te ima više od 25 nastupa i dva pogotka za reprezentaciju. Nico nastupa za Španjolsku, za koju je skupio 30 nastupa i šest golova te osvojio Europsko prvenstvo 2024. godine.

Ganski stoper Derrick Luckassen i nizozemski napadač Brian Brobbey također su braća. Luckassen igra za Pafos, dok Brobbey nastupa za engleski Sunderland te je za Nizozemsku upisao 11 nastupa i jedan pogodak.

Braća Souttar zaokružuju skupinu braće koja predstavljaju različite države. John Souttar igra za Rangers i Škotsku, dok je Harry Souttar branič Leicester Cityja i reprezentativac Australije, gdje ima važnu ulogu u momčadi "Socceroosa".

Ni parovi braće koji predstavljaju istu državu nisu ništa manje impresivni. Lucas Hernández i Théo Hernández obojica igraju za Francusku. Lucas, član PSG-a, osvojio je Svjetsko prvenstvo 2018., dok je Théo, danas član Al-Hilala, trenutačno važniji izbor na poziciji lijevog beka.

Nizozemska ima braću Quintena i Jurriëna Timbera. Quinten, veznjak Marseillea, još uvijek gradi svoj status, dok je Jurriën, branič Arsenala, već etablirano ime u reprezentaciji "Oranja".

Zelenortski Otoci imaju braću Larosa Duartea iz Puskás Akadémije i Deroya Duartea iz Ludogoretsa, pri čemu se očekuje da će Deroy imati istaknutiju ulogu u veznom redu.

Leandro i Juninho Bacuna dvojica su braće u reprezentaciji Curaçaa. Leandro je kapetan i jedan od najiskusnijih igrača momčadi, dok Juninho donosi dodatno iskustvo u sredini terena.

Ždrijeb grupne faze osigurao je da nijedan par braće koji nastupa za različite reprezentacije ne može igrati jedan protiv drugoga u skupinama. Obala Bjelokosti nalazi se u skupini E, a Francuska u skupini I, pa se braća Doué ne mogu susresti u ranoj fazi turnira. Španjolska je u skupini H, a Gana u skupini L, što onemogućava dvoboj braće Williams prije nokaut-faze.

Ista situacija vrijedi i za Luckassena i Brobbeya, budući da je Gana u skupini L, a Nizozemska u skupini F. Braća Souttar također su razdvojena – Škotska je u skupini C, a Australija u skupini D. To znači da bi se svaki mogući okršaj između braće mogao dogoditi tek od proširenog šesnaestine finala (Round of 32) nadalje.