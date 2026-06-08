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ISTRAŽIVANE CRODEMOSKOPA

HDZ-u naštetile antiinflacijske mjere, lijevi blok stabilno

Autori: Petra Maretić Žonja, Iva Boban Valečić
08.06.2026.
u 19:35

Dio HDZ-ova problema svakako leži u činjenici da je stranka na vlasti već tri uzastopna mandata, ali ovakav pad u samo jednom mjesecu zasigurno je posljedica nekih nepopularnih poteza koje je posljednjih tjedana donosila Vlada

Ako je vjerovati rezultatima posljednjeg Crodemoskopa, rejting HDZ-a u posljednjih je mjesec dana doživio ozbiljan pad od gotovo dva postotna boda. Iako je i dalje prvi izbor birača, rejting ove stranke zamjetno je ispod brojki koje zajedno nose SDP i Možemo. A s obzirom da ove dvije stranke već neko vrijeme nastupaju kao čvrst blok, jasno je kako vladajuća stranka više ne može olako računati da će i nakon još jednih izbora biti relativni pobjednik. Dio HDZ-ova problema svakako leži u činjenici da je stranka na vlasti već tri uzastopna mandata, ali ovakav pad u samo jednom mjesecu zasigurno je posljedica nekih nepopularnih poteza koje je posljednjih tjedana donosila Vlada.

Ključne riječi
Istraživanje rejting SDP HDZ

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