Članica vrha HSLS-a podnijela ostavku: 'Ne mogu više podržavati Hrebaka dok ovo radi...'

Gabriela Bošnjak objavila je kako je podnijela ostavku na dužnosti članice Predsjedništva HSLS-a, istaknuvši pritom da ostaje članica stranke te predsjednica zagrebačkog HSLS-a, sve dok za to bude imala podršku članstva. U objavi na društvenim mrežama naglasila je kako svoju političku budućnost i dalje vidi isključivo unutar HSLS-a, stranke čije vrijednosti, kako navodi, najbolje odgovaraju njezinim političkim uvjerenjima. 'HSLS je uvijek bio i ostat će jedina politička opcija kroz koju vidim svoje djelovanje, zbog čega ostajem članica stranke i predsjednica HSLS-a Grada Zagreba sve dok to većina članova podržava. Sve dok sam politički aktivna, to će biti isključivo kroz HSLS, jer je to jedina stranka koja objedinjuje sve ono u što vjerujem i za što se zalažem', poručila je Bošnjak.

Podsjetila je i na političku ostavštinu nekadašnjih čelnika stranke, istaknuvši kako su vrijednosti koje su zastupali oblikovale njezin politički i osobni put. 'Ostavština Vlade Gotovca, Dražena Budiše i mnogih drugih velikana HSLS-a duboko se utkala u moj rad, kako kroz politiku, tako i kroz život općenito', napisala je na svom Facebook profilu.

Bošnjak je također navela kako je jedina politička funkcija koju je obnašala bila ona zastupnice u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, koju je s 1. lipnja ove godine stavila u mirovanje. 'Političke ambicije snažnije od takve funkcije nemam do daljnjega. Ustvari, s godinama sve manje. Pokreću me ideali i vrijednosti. Sloboda, prihvaćanje, ljubav prema različitosti, čovjeku i svijetu. Slobode tržišta. Osuda i lijevog i desnog totalitarizma', istaknula je. Kao razlog ostavke navela je nezadovoljstvo smjerom kojim se, prema njezinu mišljenju, posljednjih mjeseci kreće stranka, posebno nakon javnih rasprava o navodnim podjelama unutar HSLS-a. 'Razlog moje ostavke je velika nepravda koja se već dulje vrijeme nanosi meni dragoj, povijesnoj stranci, a koja je ovih dana eskalirala kroz medijska prepucavanja mojih stranačkih kolega o navodnom raskolu između lijevih i desnih unutar HSLS-a', navela je.

Posebno se osvrnula na predsjednika stranke Darija Hrebaka, kojem zamjera, kako kaže, poticanje podjela među članovima. 'U HSLS-u kakav ja poznajem takvih sitnih, a eto ipak "dubokih" podjela nije bilo, sve dok ih naš predsjednik Dario Hrebak, iz meni nepoznatog razloga, nije počeo u stranci na glas imenovati i zazivati. Je li to činio ciljano i s namjerom, ne znam', poručila je.

Dodala je kako se takva situacija, prema njezinu mišljenju, razvija još od afere povezane s Josipom Dabrom te da je upravo zbog toga odlučila podnijeti ostavku. 'Ta se priča proteže još od prije situacije s Dabrom pa sve do danas, kada sam odlučila da više ne mogu podržavati predsjednika koji dijeli, umjesto da okuplja i povezuje ljude', napisala je.

U objavi je izrazila i podršku zamjeniku predsjednika HSLS-a Mirku Budiši, oko kojega se posljednjih dana vode unutarstranačke rasprave. 'Koplja se danas lome preko njegova zamjenika Mirka Budiše, kojem ovim putem dajem punu podršku. Kao liberalka tvrdim da on, jednako kao i ja, podržava različitosti svih oblika istinski i dosljedno', poručila je.

Govoreći o raspravama koje su se posljednjih dana vodile u javnosti, Bošnjak smatra da se fokus pogrešno stavlja na komentare vezane uz Zagreb Pride. 'Posebno je problematično što se u javnosti naglasak namjerno ili slučajno prebacuje na to da je komentirao Pride, umjesto na stvarni razlog reakcije. A stvarni razlog nije LGBTQ zajednica, niti pravo bilo koga na različitost, nego politički sadržaj koji s liberalnom strankom ne bi smio imati nikakve veze', istaknula je.

Dodala je kako osobno podržava Zagreb Pride, ali ne i korištenje simbola koje povezuje s totalitarnim režimima. 'Pozivanje na revoluciju i simboli poput srpa i čekića razlozi su i mog osobnog gnušanja na Zagreb Pride koji podržavam u svakom aspektu osim onome u kojemu dozvoljava isticanje takvih simbola - navela je. Zaključila je kako njezina podrška Mirku Budiši nije pitanje ideoloških podjela, već dosljednosti vrijednostima koje zastupa. 'Zato podrška Mirko Budiša za mene nije pitanje podjele na lijeve i desne, nego pitanje dosljednosti i pravde. Klasično liberalno', zaključila je Bošnjak.