Potresne riječi prijatelja supružnika koji su poginuli u stravičnom sudaru: 'Već 20 godina se znamo, iza njih je ostalo dvoje djece...'

Tragedija koja je u nedjelju potresla Virovitičko-podravsku županiju odnijela je četiri života, a među poginulima su i supružnici Danijel Š. (47) i Marina Š. (45) iz Gradine. Njihova smrt duboko je pogodila obitelj, prijatelje, kolege i mještane koji ih opisuju kao vedre, vrijedne i omiljene ljude.

Prema informacijama policije, teška prometna nesreća dogodila se oko 12.20 sati na virovitičkoj obilaznici. Vozač automobila virovitičkih registracija (44) krenuo je u pretjecanje vozila ispred sebe, iako prometna traka nije bila slobodna na dovoljnoj udaljenosti za sigurno izvođenje tog manevra. U tom trenutku iz suprotnog smjera nailazio je automobil zagrebačkih registracija kojim je upravljao Danijel Š.

Došlo je do silovitog frontalnog sudara. Automobil u kojem su se nalazili supružnici odbačen je u zaštitnu ogradu te se prevrnuo na krov. Danijel i Marina preminuli su na mjestu nesreće.

Teške ozljede zadobili su vozač drugog automobila te njegovi putnici, muškarac (66) i žena (69). Muškarac je helikopterom hitne medicinske pomoći prevožen u bolnicu, no preminuo je tijekom leta. Vozač je podlegao ozljedama u Općoj bolnici Virovitica, dok se 69-godišnja putnica i dalje nalazi na liječenju.

Vijest o nesreći šokirala je cijeli kraj. Prijatelji i kolege stradalog bračnog para još uvijek ne mogu vjerovati što se dogodilo. 'Još u petak smo radili skupa, osjećaj je jako težak. Težak je to gubitak tako dobre osobe, a i majstora. I njegova supruga je bila divna', rekao je za 24sata potreseni radni kolega i prijatelj supružnika. Prisjetio se i posljednjih dana koje je proveo s Danijelom. 'Veselio se što ide na jednu zabavu. U subotu je bio na toj zabavi, a u nedjelju je išao na ručak u dom gdje je zabava bila, ali, eto, nije stigao, dogodila se ta nesreća', ispričao je. .

Iza Danijela i Marine ostalo je dvoje djece. Posebno je pogođena općina Gradina, gdje su supružnici bili dobro poznati i cijenjeni među mještanima. Načelnik Josip Vučemilović-Jurić istaknuo je da je riječ o nenadoknadivom gubitku za lokalnu zajednicu. 'Bili su cijenjeni mještani. Supruga je bila ranije vijećnica, a suprug vozač. Dobri ljudi. Sad pokušavamo pomoći obitelji i pronaći mjesto ukopa. Ovakvu tragediju ne pamtimo. Riječ je o mladim ljudima', rekao je za 24sata načelnik Vučemilović Jurić.

Zbog tragedije Općina Gradina proglasila je Dan žalosti, a društvene mreže preplavljene su porukama oproštaja i suosjećanja. 'Prošloga tjedna smo pričali kako je već prošlo 20 godina kako se znamo, prisjećali smo se anegdota iz prošlog vremena, smijali se, pričali... Laka ti zemlja, prijatelju moj', napisao je jedan od prijatelja.

Koliko je sudar bio razoran, pokazuju fotografije s mjesta nesreće na kojima se vide potpuno uništena vozila. Među prvima na intervenciju stigli su vatrogasci, kojima je prizor ostavio snažan dojam. 'Izašli smo s četiri vozila i devet vatrogasaca. Zatekli smo katastrofu. Pristupili smo izvlačenju osoba s pripadnicima JVP-a Virovitica, a morali smo rezati automobil. Takve intervencije su psihološki izuzetno teške. To je posao na koji dolazite pripremljeni, ali uvijek ostavi trag. U tim trenucima morate dati više od sto posto snage', rekao je Igor Gotal iz DVD-a Suhopolje.

Da je riječ o prometnici na kojoj se nesreće događaju relativno često, potvrdio je i zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Virovitica Robert Teskera. 'Često ondje interveniramo zbog prometnih nesreća. U prosjeku imamo od dvije do tri prometne nesreće na toj dionici. Glavni problem je nepoštovanje ograničenja brzine. Cesta je ravna, ljudi se povedu i precijene svoje mogućnosti', upozorio je zapovjednik.

Nakon tragedije policija je ponovno apelirala na vozače da budu oprezni, naglasivši kako je u samo deset dana na hrvatskim cestama život izgubilo sedam osoba. Posebno su upozorili na opasnosti pretjecanja, koje se smatra jednom od najsloženijih i najrizičnijih prometnih radnji.