FOTO Gdje je danas Sanaderova supruga? Rijetko ga je posjećivala u zatvoru, a evo čime se bavi

Prisjetimo se, 31. srpnja prošle godine domaću je javnost iznenadila vijest kako je, prema odluci Županijskog suda u Sisku, bivši premijer Ivo Sanader, koji je izdržavao zatvorsku kaznu u Lipovici, pušten na uvjetnu slobodu.
Bivši hrvatski premijer i bivši predsjednik HDZ-a u Lipovici je služio kaznu od 18 godina zatvora, nakon što mu je Županijski sud u Sisku odobrio uvjetno puštanje nakon provedenih više od 10 godina iza rešetaka. Sutkinja Županijskog suda u Sisku Božena Perić objasnila je okolnosti pod kojima je bivši premijer Ivo Sanader izašao na uvjetnu slobodu, navodeći da on ima 15 dijagnoza i 72 godine života.
U izjavi za medije Perić je objasnila razloge zašto je Sanader pušten na uvjetnu slobodu iz kaznionice Lipovica nakon što je odslužio dvije trećine kazne. "Radi se o zatvoreniku koji ima 72 godine, ali to nije bilo od utjecaja, nego svi oni razlozi bili su bitni da smo odlučili prihvatiti uvjetni otpust", kazala je tada sutkinja Županijskog suda u Sisku.
Za primanje 17,5 milijuna kuna od Stjepana Fiolića zbog pogodovanja pri prodaji zgrade Ministarstvu, osuđen je na 6 godina. Za primanje mita od 10 milijuna eura za prepuštanje upravljačkih prava nad Inom mađarskoj naftnoj kompaniji, dobio je 6 godina zatvora.
Upravo smo se tada tim povodom prisjetili njegova privatnog života, a i danas stoji pitanje - gdje je njegova supruga Mirjana Sanader? Po struci arheologinja, godinama je radila na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
U braku s bivšim osuđenim premijerom je od 1978. godine, a otkad je otišla u mirovinu, javnost ju je rijetko viđala. Na vjenčanju kćeri Brune na Hvaru nije skidala osmijeh s lica, a odlučila se za kombinaciju crne suknje od tila i zanimljivog sakoa, koju je osvježila crvenom torbicom.
Mnoge zanima čime se Sanaderova supruga danas bavi pa je tako otkriveno da je u mirovini, a mediji su špekulirali kako bi je javnost mogla vidjeti nakon niza godina na izlasku supruga Ive iz kaznionice, no to se nije dogodilo.
– Voljela je svima, a najviše mužu, govoriti što i kako da radi, pa mu čak i sugerirati političke odluke. Primijetio sam da je bila desnijih političkih stavova od njega, a nikako nije podnosila SDP-ovce, uvijek je protiv njih nešto rogoborila – u razgovoru za Jutarnji 2011. godine ispričao je nekadašnji Sanaderov bliski suradnik.
Inače, ona je u sedam godina premijerskog mandata supruga Ive Sanadera dala samo jedan ili dva intervju, ali na temu arheologije, nikada kao premijerova supruga. Ivu je pratila samo na protokolnim događanjima na kojima je to bilo nužno.