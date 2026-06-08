FOTO Gdje je danas Sanaderova supruga? Rijetko ga je posjećivala u zatvoru, a evo čime se bavi

Na današnji dan, prije 73 godine rođen je bivši premijer Republike Hrvatske Ivo Sanader.
Na današnji dan, prije 73 godine rođen je bivši premijer Republike Hrvatske Ivo Sanader.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Prisjetimo se, 31. srpnja prošle godine domaću je javnost iznenadila vijest kako je, prema odluci Županijskog suda u Sisku, bivši premijer Ivo Sanader, koji je izdržavao zatvorsku kaznu u Lipovici, pušten na uvjetnu slobodu.
Prisjetimo se, 31. srpnja prošle godine domaću je javnost iznenadila vijest kako je, prema odluci Županijskog suda u Sisku, bivši premijer Ivo Sanader, koji je izdržavao zatvorsku kaznu u Lipovici, pušten na uvjetnu slobodu.
Foto: zeljko lukunic
Share
Podijeli
Odluka je donesena na sjednici vijeća, tada je doznao Večernji list od osoba bliskih Ivi Sanaderu. Već idućeg tjedna, točnije 4. kolovoza, Ivo je izašao iz kaznionice u Lipovici.
Odluka je donesena na sjednici vijeća, tada je doznao Večernji list od osoba bliskih Ivi Sanaderu. Već idućeg tjedna, točnije 4. kolovoza, Ivo je izašao iz kaznionice u Lipovici.
Foto: lukunize
Share
Podijeli
Bivši hrvatski premijer i bivši predsjednik HDZ-a u Lipovici je služio kaznu od 18 godina zatvora, nakon što mu je Županijski sud u Sisku odobrio uvjetno puštanje nakon provedenih više od 10 godina iza rešetaka. Sutkinja Županijskog suda u Sisku Božena Perić objasnila je okolnosti pod kojima je bivši premijer Ivo Sanader izašao na uvjetnu slobodu, navodeći da on ima 15 dijagnoza i 72 godine života.
Bivši hrvatski premijer i bivši predsjednik HDZ-a u Lipovici je služio kaznu od 18 godina zatvora, nakon što mu je Županijski sud u Sisku odobrio uvjetno puštanje nakon provedenih više od 10 godina iza rešetaka. Sutkinja Županijskog suda u Sisku Božena Perić objasnila je okolnosti pod kojima je bivši premijer Ivo Sanader izašao na uvjetnu slobodu, navodeći da on ima 15 dijagnoza i 72 godine života.
Foto: Marko Lukunic/Vecernji list
Share
Podijeli
OGLAS
U izjavi za medije Perić je objasnila razloge zašto je Sanader pušten na uvjetnu slobodu iz kaznionice Lipovica nakon što je odslužio dvije trećine kazne. "Radi se o zatvoreniku koji ima 72 godine, ali to nije bilo od utjecaja, nego svi oni razlozi bili su bitni da smo odlučili prihvatiti uvjetni otpust", kazala je tada sutkinja Županijskog suda u Sisku.
U izjavi za medije Perić je objasnila razloge zašto je Sanader pušten na uvjetnu slobodu iz kaznionice Lipovica nakon što je odslužio dvije trećine kazne. "Radi se o zatvoreniku koji ima 72 godine, ali to nije bilo od utjecaja, nego svi oni razlozi bili su bitni da smo odlučili prihvatiti uvjetni otpust", kazala je tada sutkinja Županijskog suda u Sisku.
Foto: jelavigr
Share
Podijeli
Ivo Sanader bio je osuđen na jedinstvenu kaznu od 18 godina zatvora. Zbog izvlačenja novca iz javnih poduzeća u crni fond HDZ-a i neevidentirane donacije, dobio je 7 godina zatvora.
Ivo Sanader bio je osuđen na jedinstvenu kaznu od 18 godina zatvora. Zbog izvlačenja novca iz javnih poduzeća u crni fond HDZ-a i neevidentirane donacije, dobio je 7 godina zatvora.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Za primanje 17,5 milijuna kuna od Stjepana Fiolića zbog pogodovanja pri prodaji zgrade Ministarstvu, osuđen je na 6 godina. Za primanje mita od 10 milijuna eura za prepuštanje upravljačkih prava nad Inom mađarskoj naftnoj kompaniji, dobio je 6 godina zatvora.
Za primanje 17,5 milijuna kuna od Stjepana Fiolića zbog pogodovanja pri prodaji zgrade Ministarstvu, osuđen je na 6 godina. Za primanje mita od 10 milijuna eura za prepuštanje upravljačkih prava nad Inom mađarskoj naftnoj kompaniji, dobio je 6 godina zatvora.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Upravo smo se tada tim povodom prisjetili njegova privatnog života, a i danas stoji pitanje - gdje je njegova supruga Mirjana Sanader? Po struci arheologinja, godinama je radila na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Upravo smo se tada tim povodom prisjetili njegova privatnog života, a i danas stoji pitanje - gdje je njegova supruga Mirjana Sanader? Po struci arheologinja, godinama je radila na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Doktorirala je 1983. godine na sveučilištu u Innsbrucku, a dugi niz godina predavala je antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju te od 2000. do 2005. bila voditeljica katedre.
Doktorirala je 1983. godine na sveučilištu u Innsbrucku, a dugi niz godina predavala je antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju te od 2000. do 2005. bila voditeljica katedre.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Vodila je arheološka istraživanja rimskog logora Tilurium kraj Trilja i objavila niz znanstvenih radova te knjiga.
Vodila je arheološka istraživanja rimskog logora Tilurium kraj Trilja i objavila niz znanstvenih radova te knjiga.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
U braku s bivšim osuđenim premijerom je od 1978. godine, a otkad je otišla u mirovinu, javnost ju je rijetko viđala. Na vjenčanju kćeri Brune na Hvaru nije skidala osmijeh s lica, a odlučila se za kombinaciju crne suknje od tila i zanimljivog sakoa, koju je osvježila crvenom torbicom.
U braku s bivšim osuđenim premijerom je od 1978. godine, a otkad je otišla u mirovinu, javnost ju je rijetko viđala. Na vjenčanju kćeri Brune na Hvaru nije skidala osmijeh s lica, a odlučila se za kombinaciju crne suknje od tila i zanimljivog sakoa, koju je osvježila crvenom torbicom.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Mnoge zanima čime se Sanaderova supruga danas bavi pa je tako otkriveno da je u mirovini, a mediji su špekulirali kako bi je javnost mogla vidjeti nakon niza godina na izlasku supruga Ive iz kaznionice, no to se nije dogodilo.
Mnoge zanima čime se Sanaderova supruga danas bavi pa je tako otkriveno da je u mirovini, a mediji su špekulirali kako bi je javnost mogla vidjeti nakon niza godina na izlasku supruga Ive iz kaznionice, no to se nije dogodilo.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
– Voljela je svima, a najviše mužu, govoriti što i kako da radi, pa mu čak i sugerirati političke odluke. Primijetio sam da je bila desnijih političkih stavova od njega, a nikako nije podnosila SDP-ovce, uvijek je protiv njih nešto rogoborila – u razgovoru za Jutarnji 2011. godine ispričao je nekadašnji Sanaderov bliski suradnik.
– Voljela je svima, a najviše mužu, govoriti što i kako da radi, pa mu čak i sugerirati političke odluke. Primijetio sam da je bila desnijih političkih stavova od njega, a nikako nije podnosila SDP-ovce, uvijek je protiv njih nešto rogoborila – u razgovoru za Jutarnji 2011. godine ispričao je nekadašnji Sanaderov bliski suradnik.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Mediji su pisali i o tome da su se njezini posjeti Sanaderu u pritvoru s vremenom prorijedili, a ni na sudskim ročištima mu podršku iz publike nisu pružali članovi obitelji, pa čak ni braća.
Mediji su pisali i o tome da su se njezini posjeti Sanaderu u pritvoru s vremenom prorijedili, a ni na sudskim ročištima mu podršku iz publike nisu pružali članovi obitelji, pa čak ni braća.
Foto:
Share
Podijeli
Navodno je bio razlog taj kako bi Sanader zaštitio svoje najmilije.
Navodno je bio razlog taj kako bi Sanader zaštitio svoje najmilije.
Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
Share
Podijeli
– Naravno da mu i Mirjana rijetko dolazi kad je novinari svaki put dočekaju pred pritvorom s neumjesnim pitanjima – dodatno je tada povjerio Sanaderov bivši suradnik.
– Naravno da mu i Mirjana rijetko dolazi kad je novinari svaki put dočekaju pred pritvorom s neumjesnim pitanjima – dodatno je tada povjerio Sanaderov bivši suradnik.
Foto:
Share
Podijeli
OGLAS
Osim toga, mnogi se sjećaju i kolovoza 2011. godine kada je Mirjana Sanader nakon posjeta supruga u zatvoru pobjegla od novinara te je sjela u automobil nepoznatih ljudi.
Osim toga, mnogi se sjećaju i kolovoza 2011. godine kada je Mirjana Sanader nakon posjeta supruga u zatvoru pobjegla od novinara te je sjela u automobil nepoznatih ljudi.
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Inače, ona je u sedam godina premijerskog mandata supruga Ive Sanadera dala samo jedan ili dva intervju, ali na temu arheologije, nikada kao premijerova supruga. Ivu je pratila samo na protokolnim događanjima na kojima je to bilo nužno.
Inače, ona je u sedam godina premijerskog mandata supruga Ive Sanadera dala samo jedan ili dva intervju, ali na temu arheologije, nikada kao premijerova supruga. Ivu je pratila samo na protokolnim događanjima na kojima je to bilo nužno.
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/