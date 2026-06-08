Juventus dovodi 30-godišnjeg Norvežanina, zarađivat će četiri milijuna eura godišnje

Reprezentativni napadač Atletico Madrida Alexander Sorloth (30) trebao bi u ljetnom prijelaznom roku pojačati Juventus.

Talijanski mediji objavili su da je norveški reprezentativac sve dogovorio sa "Starom damom" i trebao bi potpisati trogodišnji ugovor s opcijom produženja za još jednu sezonu. U Juveu bi trebao godišnje zarađivati četiri milijuna eura.

Juventus je bio prisiljen potražiti novog napadača nakon što je Srbin Dušan Vlahović, kojem krajem lipnja ističe ugovor, odlučio otići iz kluba. U talijanskom prvoligašu se nadaju da će pregovori s Atleticom o visini odštete završiti prije početka Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Norveška prvu utakmicu na SP-u igra 16. lipnja protiv Iraka, a u skupini su još Francuska i Senegal.

Mediji procjenjuju da će Atletico tražiti između 30 i 35 milijuna eura odštete, a Juventus namjerava spustiti cijenu na ispod 30 milijuna eura.

Iako je često bio pričuva Sorloth je protekle sezone u 54 utakmice postigao 20 golova. Za norvešku reprezentaciju je u 72 nastupa zabio 26 pogodaka.