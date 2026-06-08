Ova tri kuhinjska aparata nikada ne smiju biti spojena na produžni kabel: Tako najčešće izbijaju požari

Produžni kabeli neosporno su korisni, posebice u starijim domovima s manjkom utičnica, omogućujući nam napajanje uređaja daleko od zida. Unatoč njihovoj praktičnosti, milijuni kućanstava još uvijek nisu svjesni potencijalnih opasnosti. Stručnjaci za energetsku učinkovitost i električari složni su u jednom: produžni kabeli često se zloupotrebljavaju, a spajanje određenih aparata velike snage može predstavljati ozbiljan rizik od požara. Problem leži u tome što je svaki produžni kabel dizajniran za određenu maksimalnu struju. Kada se u njega uključi uređaj koji troši previše energije, kabel se može pregrijati. "U najgorem slučaju, to može dovesti do kućnih požara ili strujnog udara jer se izolacija žice topi", objašnjava električar Angel Garcia za Yahoo.To se ne događa uvijek odmah; pregrijavanje može biti postepeno i neprimjetno, stvarajući skrivenu opasnost iza namještaja ili kuhinjskih elemenata.

Prva i možda najčešće pogrešno spojena skupina uređaja su hladnjaci i zamrzivači. Iako njihova potrošnja ne djeluje ekstremno visoko u usporedbi s, primjerice, pećnicom, oni predstavljaju jedinstvenu opasnost jer rade neprekidno, dvadeset četiri sata dnevno, sedam dana u tjednu. Njihov kompresor se ciklički uključuje i isključuje kako bi održao temperaturu, a pri svakom pokretanju povlači znatno veću struju od one koju troši tijekom normalnog rada. Većina standardnih produžnih kabela nije dizajnirana da podnese te opetovane skokove napona niti kontinuirano opterećenje.

Dugotrajno opterećenje može dovesti do pregrijavanja kabela i oštećenja njegove izolacije, što drastično povećava rizik od požara. Uz to, postoji i veća opasnost od slučajnog isključivanja, što može dovesti do kvarenja hrane ako uređaj i nakratko ostane bez struje. Zbog sigurnosti i pouzdanosti, hladnjake i zamrzivače uvijek spajajte izravno u zidnu utičnicu, po mogućnosti na zasebnom strujnom krugu.

Drugi aparat koji zahtijeva izravan spoj na zidnu utičnicu je mikrovalna pećnica. Iako se može činiti bezopasnom, mikrovalna pećnica jedan je od najvećih potrošača električne energije u kuhinji. Za sigurno zagrijavanje hrane potrebna joj je stabilna i visoka snaga, a spajanje na produžni kabel može lako preopteretiti sustav. Električari naglašavaju da mikrovalne pećnice povlače značajnu količinu struje, što može uzrokovati izbacivanje osigurača i, u nekim slučajevima, pregrijavanje koje vodi do požara. Paul Martinez, vlasnik tvrtke Electrified NYC, izričit je: "Nikakvi produžni kabeli" za bilo koji uređaj koji se zagrijava ili radi neprestano. Mikrovalna pećnica, posebno snažniji modeli, trebala bi idealno imati vlastiti, namjenski strujni krug kako bi se osigurala stabilnost napajanja i spriječilo preopterećenje ostatka kućne električne mreže.

Treću rizičnu skupinu čine svi kuhinjski aparati koji generiraju toplinu, poput friteza na vrući zrak, tostera, aparata za kavu i kuhala za vodu. Opće je pravilo da se bilo što s grijaćim elementom ili snažnim motorom ne bi smjelo spajati na produžni kabel. Friteze na vrući zrak, iako relativno malene, mogu povući i do 2000 vata snage, što je daleko iznad kapaciteta većine produžnih kabela. Tosteri i toster pećnice također su veliki potrošači, s rasponom od 1200 do 1400 vata. Čak i aparati za kavu, koji troše između 500 i 1200 vata, postaju opasni ako su na istom produžnom kabelu spojeni s drugim uređajima. Velika potražnja za energijom opterećuje unutarnje komponente produžnog kabela, uzrokujući njihovo zagrijavanje do točke kvara. Ako u kuhinji nemate dovoljno utičnica, najsigurnije rješenje je angažirati kvalificiranog električara da ugradi dodatne, umjesto da se oslanjate na privremena i opasna rješenja.