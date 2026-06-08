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DANSKI VEZNJAK

Christian Eriksen se oglasio nakon što se drugi put srušio na travnjaku: Želim da svi znaju

International Friendly - Denmark v Ukraine
Foto: Ritzau Scanpix Denmark/REUTERS
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
08.06.2026.
u 22:33

"Želim da svi znaju da sam dobro i da sam kod kuće sa svojom obitelji. Kao što možete zamisliti, šok koji sam primio od svog ICD-a snažno je utjecao na mene i moju obitelj, no želim svima poručiti da je ovo bila drugačija situacija od one iz 2021. godine", napisao je Eriksen

Danski veznjak Christian Eriksen, koji se, nakon što mu je ugrađen pacemaker kada se srušio za vrijeme utakmice 2021., ponovno srušio na terenu u nedjelju, "dobro se osjeća" i trebao bi uskoro biti pušten iz bolnice, priopćio je u ponedjeljak Danski nogometni savez (DBU).

A sada se javio i sam nogometaš se poslao umirujuću poruku

"Želim da svi znaju da sam dobro i da sam kod kuće sa svojom obitelji. Kao što možete zamisliti, šok koji sam primio od svog ICD-a snažno je utjecao na mene i moju obitelj, no želim svima poručiti da je ovo bila drugačija situacija od one iz 2021. godine", napisao je Eriksen te dodao:

"Osjećam se dobro i moj oporavak je već počeo. Osim zahvalnosti na podršci i pomoći svih igrača i medicinskog tima na terenu, nevjerojatno sam zahvalan i liječnicima koji su godinama brinuli o meni i mom srcu. Zahvaljujući njihovoj stručnosti, moj je ICD uređaj učinio točno ono za što je i napravljen: zaštitio me kad je to bilo potrebno", poručio je.

Na kraju je zaključio:

"Zasad sam usredotočen na oporavak, vrijeme s obitelji, odlazak na odmor i igranje nogometa s djecom".
Ključne riječi
Danska reprezentacija Christian Eriksen

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