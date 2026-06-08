Christian Eriksen se oglasio nakon što se drugi put srušio na travnjaku: Želim da svi znaju

Danski veznjak Christian Eriksen, koji se, nakon što mu je ugrađen pacemaker kada se srušio za vrijeme utakmice 2021., ponovno srušio na terenu u nedjelju, "dobro se osjeća" i trebao bi uskoro biti pušten iz bolnice, priopćio je u ponedjeljak Danski nogometni savez (DBU).

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"Želim da svi znaju da sam dobro i da sam kod kuće sa svojom obitelji. Kao što možete zamisliti, šok koji sam primio od svog ICD-a snažno je utjecao na mene i moju obitelj, no želim svima poručiti da je ovo bila drugačija situacija od one iz 2021. godine", napisao je Eriksen te dodao:

"Osjećam se dobro i moj oporavak je već počeo. Osim zahvalnosti na podršci i pomoći svih igrača i medicinskog tima na terenu, nevjerojatno sam zahvalan i liječnicima koji su godinama brinuli o meni i mom srcu. Zahvaljujući njihovoj stručnosti, moj je ICD uređaj učinio točno ono za što je i napravljen: zaštitio me kad je to bilo potrebno", poručio je.

Na kraju je zaključio:

"Zasad sam usredotočen na oporavak, vrijeme s obitelji, odlazak na odmor i igranje nogometa s djecom".