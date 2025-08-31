VIDEO Dinamo je brutalno oštećen u Varaždinu! Kad vidite ovo, sve će vam biti jasno

Nova sezona HNL-a već je donijela prvorazrednu dramu. U susretu koji je završio 2:2, Dinamo je na gostovanju u Varaždinu ostao bez pobjede, no rezultat je pao u drugi plan zbog nevjerojatnog spleta okolnosti. Igrala se 55. minuta kada je Scott McKenna postigao, kako se činilo, drugi pogodak za Dinamo kod rezultata 1:1. Uslijedilo je slavlje gostujućih igrača, no ono je naglo prekinuto kada je sudac dao znak za provjeru uz pomoć VAR-a, čime je započela drama na stadionu pogođenom snažnim nevremenom.

Ono što je trebalo biti rutinska provjera zaleđa pretvorilo se u maratonsko vijećanje od gotovo pet minuta, unoseći nervozu među sve aktere. Duga stanka i nedostatak informacija s terena dali su naslutiti da se događa nešto neuobičajeno. Dok su igrači obje momčadi čekali odluku, postajalo je jasno da tehnički sustav nailazi na ozbiljne prepreke. Cijela situacija odvijala se pod teškim uvjetima, jer se na stadion spustio jak pljusak, dodatno komplicirajući atmosferu. SPORNU SITUACIJU POGLEDAJTE OVDJE

Ubrzo je isplivala šokantna informacija koja cijelom slučaju daje novu dimenziju i baca sjenu na regularnost. Naime, pojavile su se vijesti kako je tijekom sporne provjere VAR soba na stadionu ostala bez električne energije. Zbog snažnog nevremena došlo je do prekida napajanja, što znači da je VAR sustav u ključnim trenucima bio izvan funkcije. Postavlja se logično i zabrinjavajuće pitanje – kako je donesena odluka o poništavanju pogotka ako suci u VAR sobi nisu imali ispravnu opremu i sve tehničke uvjete za analizu?

VARcheck, stranica na Facebooku koja se bavi 3D analizama spornih situacija s utakmica objavila je fotografiju na kojoj se jasno vidi da nogometaš Dinama u trenutku upućivanja lopte iz slobodnog udarca nije bio u nedopuštenoj poziciji.

Konačna odluka, unatoč tehničkim problemima, bila je poništavanje pogotka McKenne zbog zaleđa. Ta je odluka izravno utjecala na ishod, uskrativši Dinamu dva boda. Incident je odmah pokrenuo lavinu reakcija i otvorio pitanja o pouzdanosti VAR tehnologije u izvanrednim okolnostima. Slučaj traži hitno očitovanje nadležnih tijela iz HNS-a o protokolima u situacijama kada tehnologija zakaže. Sportska javnost s pravom se pita je li odluka donesena na temelju nepotpunih informacija, što narušava povjerenje u sustav.