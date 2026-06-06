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1:1 S MEKSIKOM

Kanada remizirala u posljednjoj probi prije SP-a, Hajdukov Sigur ušao s klupe

THE CANADIAN PRESS 2026-06-05
Christopher Katsarov
VL
Autor
Hina
06.06.2026.
u 16:13

Kanada je na Svjetskom prvenstvu u skupini B s Bosnom i Hercegovinom, Katarom i Švicarskom, a prvu utakmicu igra  protiv BiH 12. lipnja u Torontu.

Kanada je u petak u Montrealu remizirala 1-1 s Irskom u svojoj posljednjoj pripremnoj utakmici za Svjetsko prvenstvo čiji su domaćini zajedno sa SAD-pm i Meksikom. Kanađani su u prvoj pripremnoj utakmici pobijedili Uzbekistan sa 2-0 u nedjelju.

Kanađani su poveli nakon autogola irskog braniča Jakea O'Briena u 23. minuti. Irska je izjednačila iz jedanaesterca Troya Parrotta, koji je isprva obranio kanadski vratar Maxime Crépeau, ali ga je potom u mrežu poslao Chiedozie Ogbene (61. minuta). Hajdukov Niko Sigur u igru je ušao u drugom poluvremenu.

Kanada je na Svjetskom prvenstvu u skupini B s Bosnom i Hercegovinom, Katarom i Švicarskom, a prvu utakmicu igra  protiv BiH 12. lipnja u Torontu.
Ključne riječi
SP 2026. Kanada reprezentacija

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