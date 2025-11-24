Hezonja dolazi u srijedu, Božić ostao u hotelu radi crijevne viroze

Nakon što je propustila tri velika natjecanja, dva Svjetska prvenstva i jedno Prvenstvo Europe, hrvatska muška košarkaška reprezentacija započela je akciju "Katar 2027". Izabranici Tomislava Mijatovića okupili su se jučer u Zagrebu iz kojeg će u srijedu produžiti u Osijek gdje će u petak igrati protiv Cipra a tri dana kasnije u Rigi protiv Izraela koji, zbog politički trusne situacije, još uvijek ne može nikoga ugostiti u svojoj zemlji.

Najveća zvijezda ove vrste bit će realovac Mario Hezonja koji u utorak navečer igra utakmicu Eurolige a nakon godinu dana u sastav se vratio i dvostruki MVP ABA lige, sada član španjolske Granade, Luka Božić.

A on se nije pojavio na večerašnjem treningu u KC Dražen Petrović jer je zaradio neku crijevnu virozu no za ove dvije utakmice trebao bi biti spreman i jedan od aduta izbornika Tomislava Mijatovića koji ističe: .

- Veselimo se izazovima koji su pred nama i nadamo se da ćemo sportsku javnost učiniti ponosnima. Idemo korak po korak. Veliko je uzbuđenje jer krećemo pred domaćom publikom pa bih želio pozvati naše ljude da nam stvore ugođaj koji će nam pomoći da pobijedimo Cipar i nastavimo dalje. O Izraelu ćemo razmišljati nakon utakmice u Osijeku.

Zbog navodne ozljede u posljednji čas otkazao je Jaleen Smith za kojeg je sportski direktor Krunoslav Simon kazao da ga je razočarao.

- Jaleen će nedostajati no nastojat ćemo to prepokriti s igračima koje imamo i ja sam jako zadovoljan sa sastavom kojeg imamo. Imamo igrače koji su kreatori i skoreri u svojim klubovima. Uostalom, ljetos su pokazali da reprezentacija na njih može računati. Temeljna je stvar da oni igraju u svojim klubovima i da su zdravi.

U našoj skupini je još i svjetski prvak Njemačka s kojom nas čekaju dvije utakmice u veljači a u Hrvatskom košarkaškom savezu mogu se samo nadati (o nekima tek sanjariti) da će se tada odazvati igrači koji ovaj puta nisu (Ante Žižić, Luka Šamanić, Jaleen Smith).