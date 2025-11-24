Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 193
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
Okupili se košarkaši

Hezonja dolazi u srijedu, Božić ostao u hotelu radi crijevne viroze

Igor Šoban/PIXSELL
Autor
Dražen Brajdić
24.11.2025.
u 20:40

Nakon što je propustila tri velika natjecanja zaredom, dva Svjetska prvenstva i jedno Prvenstvo Europe, hrvatska muška košarkaška reprezentacija započela je kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u Kataru 2027.

Nakon što je propustila tri velika natjecanja, dva Svjetska prvenstva i jedno Prvenstvo Europe, hrvatska muška košarkaška reprezentacija započela je akciju "Katar 2027". Izabranici Tomislava Mijatovića okupili su se jučer u Zagrebu iz kojeg će u srijedu produžiti u Osijek gdje će u petak igrati protiv Cipra a tri dana kasnije u Rigi protiv Izraela koji, zbog politički trusne situacije, još uvijek ne može nikoga ugostiti u svojoj zemlji.

Najveća zvijezda ove vrste bit će realovac Mario Hezonja koji u utorak navečer igra utakmicu Eurolige a nakon godinu dana u sastav se vratio i dvostruki MVP ABA lige, sada član španjolske Granade, Luka Božić.

A on se nije pojavio na večerašnjem treningu u KC Dražen Petrović jer je zaradio neku crijevnu virozu no za ove dvije utakmice trebao bi biti spreman i jedan od aduta izbornika Tomislava Mijatovića koji ističe: .

- Veselimo se izazovima koji su pred nama i nadamo se da ćemo sportsku javnost učiniti ponosnima. Idemo korak po korak. Veliko je uzbuđenje jer krećemo pred domaćom publikom pa bih želio pozvati naše ljude da nam stvore ugođaj koji će nam pomoći da pobijedimo Cipar i nastavimo dalje. O Izraelu ćemo razmišljati nakon utakmice u Osijeku.

Zbog navodne ozljede u posljednji čas otkazao je Jaleen Smith za kojeg je sportski direktor Krunoslav Simon kazao da ga je razočarao.

- Jaleen će nedostajati no nastojat ćemo to prepokriti s igračima koje imamo i ja sam jako zadovoljan sa sastavom kojeg imamo. Imamo igrače koji su kreatori i skoreri u svojim klubovima. Uostalom, ljetos su pokazali da reprezentacija na njih može računati. Temeljna je stvar da oni igraju u svojim klubovima i da su zdravi.

U našoj skupini je još i svjetski prvak Njemačka s kojom nas čekaju dvije utakmice u veljači a u Hrvatskom košarkaškom savezu mogu se samo nadati (o nekima tek sanjariti) da će se tada odazvati igrači koji ovaj puta nisu (Ante Žižić, Luka Šamanić, Jaleen Smith).
Ključne riječi
Doha 2027 Košarkaška reprezentacija Tomislav Mijatović košarka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja