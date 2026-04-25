OSTALI BEZ VELIKE ZVIJEZDE

Katastrofa za Brazil uoči Svjetskog prvenstva. Još pamte ispadanje od Hrvatske, a sad i ovo...

LaLiga - Real Madrid v Deportivo Alaves
Isabel Infantes/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
25.04.2026.
u 17:03

Branič Real Madrida i brazilske reprezentacije, Éder Militão, propustit će nadolazeće Svjetsko prvenstvo zbog obnove ozljede bedrenog mišića. Vijest je šokirala navijače u Brazilu, a izbornik će morati tražiti novo rješenje u obrani

Brazilski navijači primili su katastrofalne vijesti uoči početka Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi. Jedan od ključnih stupova obrane Seleçãoa, Éder Militão, definitivno je otpao s popisa putnika zbog teške ozljede. Branič Reala stradao je tijekom utakmice protiv Alavésa, a prve prognoze ostavljale su nadu da će biti spreman za Mundijal. Međutim, detaljni liječnički pregledi otkrili su puno crnji scenarij, što je potvrdio i španjolski novinar Miguel Ángel Díaz.

Radi se o obnovi stare ozljede mišića bicepsa femorisa lijeve noge. Prema informacijama španjolskih medija, 28-godišnjem braniču ponovno se otvorio ožiljak od ozljede koju je zadobio još u prosincu na utakmici protiv Celte. Zbog tog problema već je pauzirao gotovo četiri mjeseca, no sada je postalo jasno da konzervativne metode neće biti dovoljne. Kako bi se problem trajno sanirao, Militão će morati na operativni zahvat, što automatski znači i duži oporavak.

Očekuje se da će oporavak nakon operacije trajati najmanje tri do četiri mjeseca, što znači da se Militão neće vratiti na terene prije početka iduće klupske sezone, 2026./2027. Njegov izostanak predstavlja ogroman udarac za ambicije Brazila na Mundijalu, gdje ga je izbornik Carlo Ancelotti vidio kao neizostavnog člana prve postave i vođu obrane. Talijanski stručnjak sada će morati hitno tražiti alternativna rješenja i presložiti obrambene linije.

Ova ozljeda samo je nastavak frustrirajućeg razdoblja za brazilskog stopera. U prethodne dvije godine imao je dvije teške ozljede križnih ligamenata, zbog kojih je u dvije sezone odigrao tek 31 utakmicu. Taman kad se činilo da je uhvatio ritam nakon četveromjesečne pauze ove sezone, dogodio se novi slom. Utakmica protiv Alavésa bila mu je tek peta otkako se vratio, a liječnička služba Reala pažljivo je dozirala njegovu minutažu upravo kako bi izbjegli ovakav ishod. Nažalost, ni to nije pomoglo, a san o nastupu na Mundijalu rasplinuo se na najbolniji način.

Valentina Miletić bila je Kraljica Dalmacije, a sada ćemo je gledati na HTV-u
Ključne riječi
SP 2026. Brazil Eder Militao

Još iz kategorije

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a
ODLUKA PRED 'NARODNIM KLUBOM'

Hajduk je na povijesnom raskrižju: Milijarder želi uložiti u klub, ali to ima svoju cijenu...

Priča o ukrajinskom milijarderu stavlja Hajduk i njegove navijače na povijesno raskrižje. Mogućnost da se klub vine u nove visine nikada nije bila opipljivija, no cijena bi mogla biti odricanje od onoga što ga čini posebnim. Svaki budući korak morat će se vagati s iznimnom pažnjom, jer jednom kada se vrata krupnom kapitalu otvore, teško ih je ponovno zatvoriti.

Rijeka: Trener Victor Sanchez i igrač Justas Lasickas na konferenciji za medije
VICTOR SANCHEZ

Trener Rijeke: Poraz u Splitu je pod velikim utjecajem sudačke odluke, očekuje da će ovaj put biti pošteno

- Taj jedan poraz koji smo doživjeli u Splitu, po mom je mišljenju, bio pod velikim utjecajem sudačke odluke. Zato sam rekao da očekujem pošten sudački kriterij. Ponavljam, maksimalno poštujem suce, ali u toj utakmici koju smo izgubili 1:0 bili smo dominantni, kontrolirali smo susret 11 na 11 i igrali jako dobro. Zatim se dogodila situacija koja je, za mene, normalan nogometni start.

