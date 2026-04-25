ŠOKANTNO PRIZNANJE TRENERA

Hrvatski reprezentativac mjesecima igrao teško ozlijeđen?! 'To vam nikada nismo rekli...'

Podgorica: Zagrijavanje igrača prije početka utakmice Crna Gora - Hrvatska
Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
25.04.2026.
u 16:54

Uoči prvenstvenog dvoboja s Torinom, trener Intera Cristian Chivu otkrio je frapantan podatak o stanju hrvatskog reprezentativca Petra Sučića. Veznjak je, unatoč teškoj ozljedi, bio jedan od ključnih igrača na putu prema naslovu prvaka

U jeku borbe za naslov talijanskog prvaka, iz tabora milanskog Intera stigla je vijest koja je ostavila bez daha tamošnju sportsku javnost. Na redovnoj konferenciji za medije uoči gostovanja kod Torina, trener "Nerazzurra" Cristian Chivu otkrio je kako je hrvatski reprezentativni veznjak Petar Sučić mjesecima nastupao s teškom ozljedom koju je klub svjesno skrivao. Dok je mirno odgovarao na pitanja o taktici i stanju drugih igrača, Chivu je naizgled usputno iznio podatak koji svjedoči o nevjerojatnoj žrtvi i profesionalizmu 20-godišnjeg nogometaša. "Petar je dobro. Posljednjih mjeseci imao je trostruki prijelom ruke i to nikada nismo rekli. Svaka mu čast što se uvijek stavio na raspolaganje momčadi", izjavio je rumunjski strateg i tako potvrdio ono o čemu se tek nagađalo u kuloarima.

Ovo šokantno otkriće dolazi u trenutku kada je Sučić u središtu pozornosti zbog svoje spektakularne izvedbe u polufinalu Talijanskog kupa protiv Coma. Inter je na San Siru gubio 0:2 i bio na rubu ispadanja, no tada je Chivu u 60. minuti na teren poslao upravo hrvatskog veznjaka. Sučić je u potpunosti promijenio tijek susreta, dirigirao nevjerojatnim preokretom te s dvije asistencije i pobjedničkim pogotkom odveo svoju momčad u veliko finale. Talijanski mediji raspisali su se o njegovoj herojskoj partiji, a navijači su skandirali njegovo ime, nesvjesni da je njihov junak cijelo vrijeme igrao s bolnom ozljedom, noseći zaštitnu longetu ispod dresa.

Valentina Miletić bila je Kraljica Dalmacije, a sada ćemo je gledati na HTV-u

Chivu je naglasio kako je Interova snaga ove sezone upravo u zajedništvu i mentalitetu pobjednika koji ne poznaje izgovore. "Ova momčad je uvijek pokušavala učiniti nešto izvanredno i uvijek je bila konkurentna. Kada trenirate Inter, morate ciljati visoko", poručio je trener, ističući kako je Sučićev primjer najbolji dokaz te filozofije. Dok se Inter približava osvajanju "Scudetta", a u finalu Kupa čeka ih Lazio, požrtvovnost igrača poput Sučića postala je simbol sezone u kojoj se momčad, prema Chivuovim riječima, "ponovno rodila" i pronašla motivaciju da ostvari velike ciljeve.

Činjenica da je Sučić, unatoč trostrukom prijelomu šake, bio jedan od igrača s najviše nastupa ove sezone u svim natjecanjima, dodatno pojačava dojam o njegovoj predanosti. Trener je priznao kako je ozljeda utjecala na njegovu sposobnost ulaska u duele, no Hrvat je stisnuo zube i nikada nije doveo u pitanje svoj nastup. "Ono što me najviše impresioniralo kod ove momčadi je ljudska strana igrača i njihov osjećaj pripadnosti. To jedinstvo me zaista pogodilo", zaključio je Chivu, jasno dajući do znanja kako je upravo Petar Sučić postao utjelovljenje duha novog, šampionskog Intera.
hrvatska nogometna reprezentacija Inter Christian Chivu ozljeda Petar Sučić

FANTASTIČAN PODATAK

Ove brojke su nestvarne, pogledajte u čemu je Hrvatska sedma na svijetu!

Sveukupno gledano, 19 hrvatskih ogometaša je ove sezone postizalo pogotke u najjačih pet liga svijeta; engleskoj, španjolskoj, njemačkoj, talijanskoj i francuskoj. Na vrhu te ljestvice se nalazi napadač Osasune Ante Budimir koji je u prvenstvu poentirao 16 puta, a slijede ga Andrej Kramarić s 12, Igor Matanović s osam, Nikola Vlašić sa sedam te Martin Baturina sa šest pogodaka

