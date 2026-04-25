Ove brojke su nestvarne, pogledajte u čemu je Hrvatska sedma na svijetu!

Impresivnu ljestvicu ovog je vikenda objavila platforma FlashScore, koja se bavi nogometnim statistikama i podacima u nogometu. Naime, prema njihovoj ljestvici najboljih nacija po broju golova, odnosno strijelcima u 'ligama petice' (koji pritom ne igraju u ligi iz vlastite države) Hrvatska se nalazi na sedmom mjestu najboljih strijelaca!

Prva je na toj ljestvici Francuska s ukupno 213 pogodaka drži prvo mjesto. Na drugom mjestu je Brazil sa 197 pogodaka, a treća je Argentina sa 166 pogodaka. Na ljestvici slijede Nizozemska (124), Portugal (119) i Engleska (105), a potom se na diobi sedmog mjesta nalaze Hrvatska i Obala Bjelokosti, čiji su nogometaši ove sezone u 'ligama petice' postigli 79 pogodaka u trenutku pisanja ovog teksta.

Sveukupno gledano, 19 hrvatskih ogometaša je ove sezone postizalo pogotke u najjačih pet liga svijeta; engleskoj, španjolskoj, njemačkoj, talijanskoj i francuskoj. Na vrhu te ljestvice se nalazi napadač Osasune Ante Budimir koji je u prvenstvu poentirao 16 puta, a slijede ga Andrej Kramarić s 12, Igor Matanović s osam, Nikola Vlašić sa sedam te Martin Baturina sa šest pogodaka.

Osim spomenutih igrača s vrha ljestvice, u 'ligama petice' su još zabijali i Luka Vušković (5), Mario Pašalić (3), Luka Sučić (3), Josip Stanišić (2), Lovro Majer (2), Luka Modrić (2), Joško Gvardiol (2), Toma Bašić (2), Nikola Moro (2), Marin Ljubičić (2), Petar Sučić (1), Kristijan Jakić (1), Patrice Čović (1) i Duje Ćaleta-Car (1).

Činjenica da je Hrvatska tako visoko rangirana u ovom društvu nam govori da rezultati hrvatske nogometne reprezentacije u posljednjih nekoliko godina nisu nekakva luda slučajnost, kakvom ju često nogometni svijet želi prikazati. Naši nogometaši i na klupskoj razini iz godine u godinu pokazuju da spadaju u samu kremu svjetskog nogometa.

Ispod Hrvatske se nalaze velike nogometne zemlje poput Španjolske, Italije i Njemačke. Mnogi bi na prvu rekli da je to poglavito zbog činjenice što se u ovom izračunu FlashScorea ne broje igrači koji igraju u svojim zemljama, no sve te tri zemlje imaju daleko više igrača u preostale četiri 'lige petice' nego što Hrvatska ima u svih pet, pa iz te perspektive impresivnost ove brojke za Hrvatsku uistinu ne može biti umanjena.