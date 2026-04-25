Žarko Ivković
Žarko Ivković

Popis žrtava neće pomiriti nepomirljive, no mogao bi natjerati sljednike Partije da se konačno suoče s poslijeratnim zločinima

25.04.2026. u 11:18

Ovaj projekt se oslanja na preporuke "Dokumenta dijaloga", što ga je 2018. izradilo Plenkovićevo Vijeće za suočavanje s posljedicama nedemokratskih režim, te kani "pridonijeti boljem razumijevanju prošlosti, razvoju kulture sjećanja i jačanju demokratskog identiteta zemlje"

Znanstveni projekt "Žrtve ratova i državnog/političkog nasilja u hrvatskoj povijesti 20. stoljeća", koji je Vlada pokrenula prošli tjedan povjerivši ga Hrvatskom institutu za povijest i Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata, ambiciozan je pokušaj da se na sustavan i metodološki utemeljen način popišu i analiziraju sve žrtve ratova i političkog nasilja. Projekt polazi od spoznaje da je riječ o duboko osjetljivoj, ideološki opterećenoj temi, obilježenoj različitim režimima, ratovima i represijama – od Prvoga i Drugoga svjetskog rata, preko poraća, do Domovinskog rata. Njegova je temeljna zadaća izrada digitalne baze podataka o poginulima, ubijenima i nestalima, uz istodobno kritičko preispitivanje dosadašnjih, često politiziranih procjena broja žrtava. Riječ je o prvom pokušaju da se ta tema izvuče iz sfere procjena i trajno smjesti u okvir što provjerljivijih podataka.

Vlada Domovinski rat rat projekt

AN
Antonio1952
11:34 25.04.2026.

Nikad komunjare nece priznati svoje zlocina, a kamoli se ispricat zrtvama i njihovim obiteljima. Jos i danas mnogi zale sto nisu jos i vise ubijali. Necu navodit imena ali sve se zna koji su to. Hrvati nazalost neznaju vladat vlastitom drzavom nego vlast prepustaju sumnjivim tipovima.

Josip12345
11:27 25.04.2026.

Gledam ovu fotografiju i što vidim. Sve izdajnik do izdajnika Hrvatskog naroda. Njihovi roditelji 90% posto funkcioneri u skj. Nije krv voda. I nikakvi spiskovi ih neće natjerati da priznaju.

AP_0zeMpiček
12:09 25.04.2026.

Ni prvi sljednik partije nije se suočio s partizanskom zločinačkom organizacijom a kamoli će drugi. Ideološke barijere, vanjski pritisci kao i privlačnost narativa pogodnog za maskiranje korupcije su preveliki.

