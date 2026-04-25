Popis žrtava neće pomiriti nepomirljive, no mogao bi natjerati sljednike Partije da se konačno suoče s poslijeratnim zločinima

Znanstveni projekt "Žrtve ratova i državnog/političkog nasilja u hrvatskoj povijesti 20. stoljeća", koji je Vlada pokrenula prošli tjedan povjerivši ga Hrvatskom institutu za povijest i Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata, ambiciozan je pokušaj da se na sustavan i metodološki utemeljen način popišu i analiziraju sve žrtve ratova i političkog nasilja. Projekt polazi od spoznaje da je riječ o duboko osjetljivoj, ideološki opterećenoj temi, obilježenoj različitim režimima, ratovima i represijama – od Prvoga i Drugoga svjetskog rata, preko poraća, do Domovinskog rata. Njegova je temeljna zadaća izrada digitalne baze podataka o poginulima, ubijenima i nestalima, uz istodobno kritičko preispitivanje dosadašnjih, često politiziranih procjena broja žrtava. Riječ je o prvom pokušaju da se ta tema izvuče iz sfere procjena i trajno smjesti u okvir što provjerljivijih podataka.