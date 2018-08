Mandžo pokazao Ronaldu kako se zabija! Pogledajte reakciju ljubomornog Portugalca

Mario Mandžukić zabio je gol u pobjedi Juventusa protiv Lazija (2:0) u Torinu u drugom kolu Serie A.

Mandžukić je bio u početnom sastavu stare dame u strijelce se upisao u 75. minuti. Gol je trebao zabiti Cristiano Ronaldo koji je ostao sam na tri metra, ali se spetljao. No, na loptu je natrčao Mandžo i pospremio je u mrežu. Zanimljivo da se Ronaldo nije previše radovao golu već je odmahnuo rukama, očito nezadovoljan što nije zabio.

Prvi gol na utakmici djelo je Pjanića koji je zabio u 30. minuti. Aktualnom prvaku Italije ovo je druga pobjeda nakon što je u prvom kolu s 3:2 slavio protiv Chieva. Mandžo je tada ušao s klupe, dok je danas odradio čitavu utakmicu.

