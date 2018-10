Mandžo je karika koja vatrenima najviše nedostaje

Odluka Marija Mandžukića (32) da se po završetku SP-a oprosti od reprezentacije mnoge je iznenadila. Iako se prije Rusije govorilo da je to posljednji veliki ispit ove generacije i kako je vrijeme za temeljito redizajniranje i pomlađivanje momčadi, mišljenja su se u međuvremenu podijelila.

Mandžukićevo povlačenje osjetilo se već na prvoj utakmici Lige nacija sa Španjolskom, koju smo izgubili sa 6:0. Nisu rijetka razmišljanja da je upravo izostanak njegova doprinosa u napadačkim, ali i obrambenim akcijama rezultirao takvim potopom.

Koliko god željeli gledati ga u najdražem dresu barem još neko vrijeme, njegovi bivši treneri i prijatelji uvjereni su da je 32-godišnji napadač donio jedinu razumnu i logičnu odluku.

Trebao ostati za Euro 2020.

– Mario je postupio pametno. Došao je do vrhunca i zašto da se sada blamira? Pogledajte kako smo prošli sa Španjolcima. Po godinama, on je mogao još igrati, ali mislim da je kod njega došlo do zasićenja. Previše je to napora i obveza, nije imao nikakvog života i vjerojatno je želio svoj mir. Da sam na njegovu mjestu, i ja bih učinio isto – govori bivši Mandžin trener Darko Basara.

U emocijama nabijenom oproštajnom pismu Super Mario pisao je o tome koliko su mu puno značila sva reprezentativna okupljanja, utakmice, oblačenje hrvatskog dresa i predstavljanje svoje zemlje. Istaknuo je kako mu je srebro, koliko god ga napunilo novom energijom, ujedno i olakšalo tu nemoguće tešku odluku, dodavši kako idealnog trenutka za odlazak ionako nema.

Unatoč tome, mnogi misle da je trebao ostati u repki još barem dvije godine, do Europskog prvenstva 2020. Već je sada jasno da će itekako nedostajati srebrnima.

– Naravno da će Mario puno nedostajati. Nije isto otići na Euro s njim i bez njega. Mandžo je velika radilica, on prvo odrađuje fazu obrane, a onda sve ostalo. Međutim, on je u reprezentaciji svašta doživljavao, nije uvijek sve bilo med i mlijeko kao sada. I što bi vrijedilo da je i ostao još dvije godine? Momčad se tako i tako mora pomladiti. Ima mladih igrača kojima treba dati priliku i sada je pravi trenutak za to. On svoju odluku sigurno nije donio preko noći – ističe Basara.

Slična je stava i Mandžukićev omiljeni i najdugovječniji trener iz djetinjstva Damir Ruhek. Iako smatra da je reprezentacija iz Rusije mogla ostati na okupu još dvije godine, jer su igrači u međuvremenu postali prava klapa, ipak realno procjenjuje da se napadač Juventusa oprostio u najboljem trenutku kao viceprvak svijeta.

Zaključio je svoj put u kockastom dresu na drugom mjestu vječne tablice svih strijelaca s 33 pogotka, 12 manje od Šukera i četiri više od Eduarda.

Trebalo bi barem pokušati

– Da su ostali Mandžukić i Subašić, uvjeren sam da bi Hrvatska na idućem Europskom prvenstvu dogurala barem do polufinala. Ali Mario je željan odmora. On je na svim utakmicama davao sve od sebe i jednostavno se istrošio. Sada će tih desetak dana, koliko traju reprezentativna okupljanja, biti slobodan. Uvjeren sam da je on samo zbog toga donio tu odluku – kaže Ruhek, danas pomoćni trener Marsonije.

Za razliku od Basare i Ruheka, neki se slavonskobrodski treneri nisu pomirili s Mandžukićevim odlaskom. Tako, primjerice, Miroslav Buljan smatra da bi odgovorni u HNS-u trebali razgovarati s njim i pokušati ga nagovoriti da ostane još dvije godine.

U prilog toj tezi on napominje da Mandžukić i dalje igra odlično, da nije sklon ozljedama i, što je najvažnije, da je ostao u Juventusu. Da je otišao u Kinu, kao što se pričalo, to bi već bila druga priča.

– S Mandžukićem treba razgovarati. Mislim da još nije kasno za to. Nigdje nisam pročitao da su predsjednik, izbornik ili netko iz saveza razgovarali s njim, što mi je čudno uzme li se u obzir da mi za njega nemamo pravu alternativu. Kada bi se s njim ozbiljno porazgovaralo i kada bi mu se dalo do znanja da je potreban reprezentaciji, vjerujem da bi se vratio. Barem bi mogli reći da su pokušali – istaknuo je Buljan.