Nikad teži posao za skupljače sličica nego na ovom SP-u

Za generacije nogometnih navijača, nijedno Svjetsko prvenstvo ne bi bilo potpuno bez uzbuđenja otvaranja paketa Panini naljepnica i otkrivanja Zica, Franza Beckenbauera, Diega Maradone ili Lionela Messija kako gledaju u njih.

Od prve kolekcije naljepnica talijanske tvrtke Panini na Svjetskom prvenstvu 1970. u Meksiku, pokušaji, i obično neuspješni, da se kompletira set, postali su opsesija mladih navijača diljem svijeta, a zamjena sličica bila je obavezna.

Ovogodišnje Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku predstavljat će najveći izazov do sada i zahtijevat će znatnu količinu džeparca. S obzirom na to da 48 nacija sudjeluje na turniru u lipnju i srpnju - najvećem izdanju ikad - bit će potrebno čak 980 jedinstvenih naljepnica, uključujući 68 "posebnih", kako bi se popunio album od 112 stranica koji će biti dostupan od četvrtka.

Pojedinačni paketi od sedam sličica u Velikoj Britaniji prodaju se po cijeni od 1,25 funti (1,69 dolara), što znači da bi čak i uz nevjerojatno savršenu sreću i bez duplikata, bilo potrebno 140 paketića, što bi koštalo 175 funti.

Međutim, statistički gledano, za skupljanje svakog igrača u albumu može biti potrebno više od 1000 paketića, što znači izdatak od otprilike 1000 funti.

Paninijeva najveća kolekcija ikada predstavljena je na posebnom događaju na stadionu Wembley u utorak, a bivši engleski igrači David James, John Barnes i Gary Cahill oživjeli su svoje dane lova na sličice.

"Kao netko tko je odrastao skupljajući Panini sličice, razmjenjujući ih s prijateljima na igralištu i pokušavajući dovršiti album na svakom turniru, album je za mene uvijek označavao pravi početak Svjetskog prvenstva" rekao je bivši branič Chelseaja Cahill. "Vidjeti sebe u kolekciji tijekom mojih igračkih dana bio je nestvaran i ponosan trenutak, te podsjetnik na to kako ove naljepnice postaju dio priče svakog Svjetskog prvenstva.“

Panini kaže da će u svibnju organizirati 'razmjenu' uživo diljem Britanije, dajući kolekcionarima priliku da pronađu svoje 'must-have' igrače dok će 'kutija s naljepnicama' putovati gore-dolje po zemlji, dijeleći pakete sličica i albume.

Kada se prašina oko Svjetskog prvenstva slegne, možda bi bilo razumno pohraniti duplikate na tavanu jer postoji rastuće tržište "vintage naljepnica".Godine 2021., Paninijeva naljepnica Maradone, tada 19-godišnjaka, iz 1979. prodana je za 470.000 funti na aukciji.