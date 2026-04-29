Iz tabora hrvatskog protivnika na SP-u poručuju: Uživat ćemo, to će biti posebna avantura

Nogometna reprezentacija Paname pokušat će se maksimalno natjecati s Hrvatskom, Engleskom i Ganom na Svjetskom prvenstvu u lipnju, rekao je u srijedu njen pomoćni trener Javier Sanchez Jara.

„Uživat ćemo i pokušati se maksimalno natjecati. Neka to bude jedna posebna avantura“, izjavio je u razgovoru za radijsku postaju španjolskog nogometnog kluba Osasune.

Sanchez Jara, 56-godišnji pomoćnik izbornika Thomasa Christiansena, igrao je 1990-ih godina na poziciji desnog beka u Barceloni i Osasuni.

Upravo će se ta dva kluba sučeliti u subotu u španjolskom prvenstvu.

„Osasuna se nastoji izboriti za igranje u Europi, a Barca što prije zaključiti naslov, iako bi bilo zanimljivije da nije već toliko blizu naslovu“, komentirao je Sanchez Jara koji će iz Paname gledati televizijski prijenos.

Upitan hoće li posebno gledati Antu Budimira, 34-godišnjeg napadača Osasune koji bi mogao biti u vrhu napada Hrvatske protiv Paname 23. lipnja, odgovorio je da već zna o kakvom se igraču radi.

„Nije potrebno govoriti o njemu. Svaki vikend ga gledamo i vidimo kakav potencijal ima“, rekao je Sanchez Jara. „Gledat ću prijenos svojih dviju bivši ekipa, a istovremeno ću pogledati i njega“, dodao je.

Katalonac je došao u Panamu, srednjoameričku zemlju s 4 milijuna stanovnika, prije pet i pol godina. „Thomas Christiansen mi je dobar prijatelj i ima povjerenja u mene. On je bio došao tijekom pandemije te me pozvao da mu se priključim u ovoj avanturi“, objasnio je.

Christiansen i Sanchez Jara su kao igrači bili zajedno u Barceloni B i Osasuni, a kasnije su se nastavili družiti igrajući za veterane.

Rekao je da im je prije četiri godine s Panamom nedostajalo „zrno sreće“ da se kvalificiraju na Svjetsko prvenstvo, ali su sada uspjeli. Panama, 33. reprezentacija svijeta na ljestvici FIFA-e, prvo će igrati sa 74. Ganom na prvenstvu. U skupini su još favorizirane Hrvatska i Engleska.

Pomoćnik izbornika kaže da se intenzivno pripremaju za te utakmice.

„Gledamo igrače, s njima razgovaramo, zašto recimo ne igraju u klubu, pitamo ih kakva je situacija, kakvu ozljedu imaju. Razgovaramo s kondicijskim trenerima, gledamo podatke... Sve je sada intenzivno jer je preostalo malo vremena do prvenstva“, rekao je.

„Suparnike smo već analizirali, promislili smo kako igrati protiv njih, ali naravno igrači se ozljeđuju, još uvijek popisi nisu definirani. Sve na što možemo utjecati imamo već pod kontrolom“, dodao je.

Gana je, primjerice, prije dva tjedna promjenila izbornika.

„Sada možda više neće vrijediti ono na čemu smo radili u pripremi te utakmice“, rekao je smijući se Sanchez Jara.

Panama je prošli mjesec odigrala dvije prijateljske utakmice u gostima kod Južnoafričke Republike, također sudionice Svjetskog prvenstva. Jedna je utakmica završila remijem 1-1, a druga pobjedom Paname 2-1.

Dogovorila je i prijateljske utakmice s Brazilom 31. svibnja u Rio de Janeiru i s Dominikanskom Republikom 3. lipnja u u Ciudad de Panami.