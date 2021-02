Mamić: Ne idemo se u Rusiju braniti, mi tamo idemo pobijediti

Dinamo je odigrao jako dobru utakmicu protiv Osijeka, pobijedio s 1:0 i sad ima tri boda prednosti. Nije samo to bilo važno u ovoj utakmici, pobjeda i dobra igra bili su potrebni za dobivanje samopouzdanja pred povratak na europske staze. U četvrtak je prvi sraz s Krasnodarom u 1/16 finala Europske lige.

– Pobjeda je uvijek dobra. No naša momčad ima dovoljno samopouzdanja, svjesna je koliko je kvalitetna, za što je sposobna. Nije nam za samopouzdanje nužno trebala pobjeda nad Osijekom, ali sigurno da je u derbiju lijepo slaviti protiv izravnoga suparnika – rekao je trener Dinama Zoran Mamić.

Za očekivati je da će i u Krasnodaru biti ‘napeto’ kao s Osijekom.

– Svi smo svjesni ovog dijela natjecanja nakon grupe faze, svjesni smo kako kvalitete Krasnodara, tako i naše kvalitete. Znamo što nas čeka i nekakvoj razini trebamo biti da bismo u toj utakmici ‘egzistirali’. Nama su putokaz naše utakmice u skupini Europske lige, utakmice protiv Osijeka, Gorice, Hajduka. Dakle, moramo biti kompaktni, agresivni, čvrsti i koncentrirani. Bude li tako, Dinamo je sposoban za dobar rezultat, i za veliki rezultat.

Dinamo je jesenas imao najbolju obranu u skupinama Lige prvaka i Europske lige, no bilo bi dobro zabiti i gol u Rusiji, za veće šanse u uzvratu u Zagrebu tjedan dana kasnije.

– Mi se tamo sigurno ne idemo braniti, mi tamo idemo pobijediti. Naravno da se i suparnika nešto pita, ali naš je cilj dobiti utakmicu u Rusiji.

Protiv Osijeka krenuli ste odlično, oko sat vremena to je podsjećalo na jesenska izdanja u Europi; hoće li takva igra, ali ovaj put u svih 90 minuta biti dovoljna za pobjedu?

– To je dobra baza, ali mislim da Dinamo može puno više i bolje od tog izdanja protiv Osijeka. Prije svega u korištenju prilika koje stvorimo. Dosta utakmica, pogotovo u ovom drugom dijelu prvenstva, mogli smo riješiti puno ranije. Tu sigurno možemo biti bolji, ali ima prostora za napredak i u ostalim dijelovima naše igre – priča Zoki.

Protiv Osijeka je debitirao Ristovski na desnom beku i isključen je, koliko ste zadovoljni s njim?

– Odigrao je jako dobru utakmicu, znali smo da je riječ o jako dobrom igraču, zato smo ga i doveli. Profesionalac je i zadovoljan sam kako je igrao. Naravno da mi nije drago zbog crvenog kartona, ali i to je dio igre. U prošlosti je bilo igrača koji su u prvoj utakmici igrali problematično, a nakon toga su se iskazali (zacijelo je mislio na Lauritsena, nap.a.), pa je možda i ovo nekakav dobar znak.

Dosta rotirate napadače Petkovića i Gavranovića, tek ponekad igraju zajedno, koji je razlog?

– Ponekad to ovisi protiv koga igramo, a imamo samo dva klasična napadača, tako da malo i taktiziramo jer gubitak jednog od njih dvojice bio bi nam veliki udarac s obzirom na to da su Kulenović i Andrić na posudbama i nemamo pravih rješenja.

Što ste novo saznali o Krasnodaru?

– Puno toga smo i saznali i vidjeli. Krasnodar ima bolju, raznovrsniju momčad od CSKA Moskve, pogotovu u ofenzivnom dijelu. Tu su jako rastrčani, kombinatorni, imaju dobre pojedince i morat ćemo biti jako blizu jedan drugome, vrlo kompaktni da nam tom kombinatorikom ne stvaraju probleme.

Gledajući pojedinačno, Berg je strijelac koji zabija gdje god je igrao, i to nemoguć broj pogodaka, Brazilci, pa vezni red, sve je stvarno dobro. Možda im je obrana nešto slabija, pritom ne mislim na četiri igrača u zadnjoj liniji, nego momčadski. S obzirom na to da akcije završavaju s velikim brojem igrača, to se može iskoristiti kroz brzu tranziciju.

Berg je i vaš bivši igrač iz Al-Aina, neće imati milosti prema vama?

– Poznavajući ga, mislim da neće imati milosti, ali mi mu ne smijemo dopustiti da bude opasan.

Spomenuli ste njihovu obranu, no vaša se očito diže, u zadnje tri utakmice Dinamo nije primio nijedan pogodak, dok je na početku nastavka prvenstva primio puno pogodaka?

– U završnici prvog dijela sezone standardizirali smo momčad i nismo puno mijenjali, a sad smo na početku pokušavali još malo razigrati neke stvari. No nije tih četiri, pet, otraga krivo za primanje, kao ni napad za postizanje, tu je riječ o cijeloj momčadi koja ne smije dopustiti da nas netko ‘iskontrira’, pogotovo u Maksimiru. Tu moramo biti oprezniji i to smo sada popravili. Treba se nadograđivati i raditi svaki dan.

Odgođena je utakmica s Hajdukom, imat ćete sedam dana odmora između dvije utakmice s Krasnodarom, odgovara li vam to?

– Kratkoročno, za pripremu uzvratne utakmice s Krasnodarom sigurno da nam to nije loše. Ne pamtim kad smo imali razmak u utakmicama od sedam dana. A dugoročno, mislim da bi opet moglo doći do problema s terminima za utakmice, ne znamo što će biti s kup utakmicom, bojim se da se tu nešto ne ‘zagužva’, ali morat ćemo se prilagoditi.

S obzirom na dobru partiju protiv Osijeka, dojam je će vam jedina dvojba biti: ostaviti Franjića na zadnjem veznom ili vratiti Jakića koji nije mogao igrati zbog kartona?

– Nije to jedina dvojba, imam neke ideje u glavi, ali vidjet ćemo, imamo do utakmice još vremena za planiranje.

Vi ste jedan od onih trenera kojem je najteže pogoditi sastav.

– Nije mi cilj da vi novinari ne možete pogoditi tko će igrati. S obzirom na ritam, na veliki broj utakmica, želim što više igrača držati u optimalnom stanju. Jasno da ne možeš svima dati isto, ali želim da što više igrača skuplja što veći broj minuta. Nekad je to dobro, nekad nije, ali mislim da je Dinamo na dobrom putu. Iako je na početku bilo malo ‘kašljucanja’, vjerujem da ćemo se i dalje dizati.

Koliko vam je lakše držati tenzije kod igrača sad kad je i HNL postao jako napet, kvalitetniji?

– Ovisi iz kojeg se kuta gleda. Naravno da bismo mi voljeli da imamo deset, 15 bodova prednosti pa ideš uigravati neke igrače kroz HNL. Naravno da je najbolje kad osvajaš trofeje. No u svjetlu Europe nama kvaliteta naše lige, ritamu kojem se sada igra u našoj ligi, predstavlja jako dobru pripremu za Europu.

Imali smo utakmice s Rijekom, Hajdukom, Goricom, Osijekom, sadašnje utakmice veće su nego prije, a za nas je to dobro, to nas tjera da budemo još bolji, koncentriraniji. I da je sad te utakmice koje smo igrali u zadnje vrijeme staviti pred deset ili 15 tisuća ljudi na pravi nogometni stadion, bili bismo još triput ponosniji jer se stvarno igra na visokoj razini.

Završio je još jedan prelazni rok, puno ste novih igrača potpisali.

– Obavili smo dobar šoping jer znamo što je pred nama. Kratkoročno, svi ti novi igrači su dobri, ali oni su nas i dugoročno jako važni. Čeka nas Euro U21 u ožujku, A reprezentacija igra, naši stranci će i u svoje reprezentacije, Euro je u lipnju i srpnju, a nama europske kvalifikacije počinju početkom srpnja. Dakle, moramo imati veliki fond igrača, Dinamo je preozbiljan klub da ne bi razmišljao kratkoročno. ali i dugoročno – zaključio je Zoran Mamić.

Nenad Bjelica rekao je da ste potrošili 15 milijuna eura na nove igrače, dok oni nisu ništa, kaže da oni igraju sa srcem protiv vašeg novca.

– Njega trebate pitati što je mislio, mogu reći da je moja momčad igrala sa srcem i to se vidjelo na terenu. Je li to rekao zato što smo mi uložili ovoliko ili onoliko novca, ne znam. Sve utakmice u kojima nismo pobijedili igrali smo sa srcem, osim protiv Šibenika, tamo nismo bili pravi. Kad gledate trku, duele, posjed, bili smo jako dobri. Ne ljute me takve izjave, ali da Dinamo nema srca, to nije točno – veli Zoki.