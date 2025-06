Veliki dan za Hrvatsku: Legendarni Stipe Miočić stiže u Lijepu našu, razlog je poseban događaj

Poput najvećeg trenera američkog nogometa Billa Belichicka, zbog svojih hrvatskih korijena ali i promoviranja Hrvatske u svijetu, i umirovljeni borilački as Stipe Miočić (42) postaje državljaninom Lijepe Naše. A zaslužio je to Stipe ne samo svojim hrvatskim tetovažama (kojih ima nekoliko) već i sa stalnim isticanjem svojeg hrvatskog podrijetla a poznato je i da su mu otac Bojan (Rtina, blizu paškog mosta) i majka Kathy (Cetingrad) rođeni u Hrvatskoj.

Dakako, to ne znači da će se odreći svoje američke putovnice nego da će imati dvojno državljanstvo i da će po Europskoj uniji (ako mu do toga bude) moći nesmetano putovati s hrvatskom putovnicom. Uostalom, hrvatska putna isprava je čak i jedno mjesto ispred američke po broju država u svijetu (183) na koje možete otputovati bez vize.

Baš kao što je to bilo prošlog proljeća kada je Hrvatsku posjetio Belichick, i Stipe će biti primljen u Vladi Republike Hrvatske gdje će mu premijer Andrej Plenković uručiti domovnicu. A kako je Belichicku putovnica uručena za vrijeme Sunset Sport Festivala, čiji je bio ekskluzivni gost, za očekivati je sličan obrazac i u slučaju ovog nezaboravnog borca. Jer i Stipe je, kao najveći UFC-ov teškaš svih vremena, zvjezdani gost ove sve uglednije sportske konferencije koju je prije četiri godine pokrenuo visoko nagrađivani američki televizijski producent hrvatskih korijena Pete Radovich.

Po rasporedu kojeg smo dobili, Stipe će na Sunset Sports Festivalu nastupiti u petak, u jednom od panela posvećenih borilačkim sportovima pod radnim naslovom "Povratak kući Stipe Miočića". A taj razgovor vodit će popularna CBS-ova voditeljica Kate Scott poznata i po studijskim emisijama europske Lige prvaka. Nakon toga, Stipi će se pridružiti bivši boksački profesionalac, danas trener, Malik Scott koji za sobom, kao borac, ima 42 profesionalne borbe (38 pobjeda, tri poraza i jedan remi). Taj dio programa najavljen je kao "teškaški obračun" za koji vjerujemo da će biti isključivo na verbalnoj razini.

Dan poslije, u dijelu programa nazvanom "Društvo, stil i sport" razgovarat će se o socijalnoj strani Stipe Miočića, tog najprizemljenijeg velikog šampiona kojeg možete zamisliti. Uostalom, dovoljno je reći da je kao UFC-ov teškaški prvak u svom Clevelandu i dalje radio kao povremeni vatrogasac (od 2022. i stalni) jer to je čovjek koji, izvan borilačkog kaveza, voli pomagati ljudima.

A da će do Stipina dolaska u Hrvatsku doći ovo proljeće mogli smo naslutiti prošle jeseni u New Yorku, u danima uoči njegove posljednje borbe u karijeri s Jonom Jonesom. Naime, na konstataciju da je Bill Belichick dobio hrvatsku putovnicu i na naše pitanje da li bi i on to volio, Stipe nam je odgovorio da se radi na tome. Još je kazao da je Hrvatska najljepša zemlja na svijetu i da planira doći, po prvi put, s obitelji, dakle sa suprugom Ryan Marie, sedmogodišnjom kćeri Meelah i četverogodišnjim sinom Mateom Cruzom. A kako je i sam nedavno najavio i svi oni postat će hrvatskim državljanima.